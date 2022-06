Lisa Manobal, del triunfo en el K-Pop a la cara más buscada por las marcas de lujo

Paralelamente a su carrera musical, Lisa se lanzó al mundo de la moda y la cosmética logrando alcanzar a firmas muy famosas a nivel global. Tal es así, que en los últimos años fue nombrada embajadora oficial de marcas como Celine, Bulgari y MAC. Actualmente desempeña su rol con un gran compromiso.

Made in Thailand

A pesar de pertenecer a un grupo de K-Pop surcoreano, los orígenes de la cantante se remontan a otra nación, con otra historia. Su nombre real es Pranpriya Manobal y nació el 27 de marzoz de 1997 en Provincia de Buri Ram, Tailandia. Es hija única, su madre se llama Chitthip Bruschweiler y es tailandesa, mientras que su padrastro, Marco P. Brüschweiler, es un renombrado chef suizo en Tailandia.

Manobal cambió legalmente su nombre a Lalisa, que significa "la que es bendecida", por consejo de un adivino para traerle mayor prosperidad. Así es como se ganó el apodo de "Lisa". Lisa comenzó a bailar a los ocho años, y años más tarde, durante sus estudios secundarios, empezó a entrenar su voz.

Durante toda su infancia Lalisa asistió a diferentes concursos y competiciones de baile. Llegó a participar en la competencia To Be Number One, y se unió al equipo de baile de once miembros llamado We Zaa Cool junto a BamBam, actual miembro de Got7, otro grupo de K-Pop. Lisa también participó en un concurso de canto como representante de su escuela llamado "Top 3 Good Morals of Thailand", organizado por el Centro de Promoción Moral a principios de 2009, donde terminó como finalista.

Etapa de entrenamiento

Su sueño era convertirse en una idol, una de aquellas artistas firmada bajo una agencia coreana. Y aunque sus padres se rehusaron a que Lalisa se independizara a una temprana edad, finalmente se convencieron de apoyarla. En una audición de YG Entertainment realizada en Bangkok en 2010, Lisa fue la única elegida para convertirse en aprendiz de la compañía entre 4 mil candidatos. Firmó su contrato en 2011 para convertirse en aprendiz y trasladarse a Corea del Sur a los 14 años.

WHO'S THAT GIRL???

Se trasladó a Corea del Sur para comenzar su entrenamiento formal, que duró cinco años y se convirtió en la primera artista extranjera de YG Entertainment, el 11 de abril de 2011. En noviembre de 2013, mientras aún era una aprendiz, apareció en el vídeo musical de Taeyang de la canción "Ringa Linga". Lisa fue una de las bailarinas de fondo, junto con otros miembros de los grupos iKon y Winner.

En marzo de 2015, Lisa emprendió su primer trabajo como modelo para la marca de ropa de calle Nona9on, y luego fue rostro de la marca de cosméticos surcoreana Moonshot en 2016.

Blackpink: el salto al estrellato

En agosto de 2016, Lisa debutó como una de las cuatro miembros del grupo femenino surcoreano Blackpink, integrado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, donde se desempeña como bailarina principal y rapera líder, además de ser la primera artista no coreana en debutar bajo la agencia.

Lisa Manobal Blackpink.png

Blackpink debutó con el álbum sencillo titulado "Square One", lanzado en agosto de 2016, con los sencillos principales "Whistle" y "Boombayah", con "Whistle" alcanzando un Perfect All-Kill en la industria musical surcoreana, encabezando todas las listas de Corea del Sur en su debut. Tres meses después fue lanzado "Square Two". Junto al grupo, Lalisa publicó los álbumes "Blackpink In Your Area" (2018), "The Album" (2020) y tres EP: "Blackpink", "Square Up" y "Kill This Love".

BLACKPINK - ‘ (DDU-DU DDU-DU)’ M/V

Blackpink es el primer y único grupo femenino de K-Pop en ingresar y encabezar las listas de artistas emergentes de Billboard. También son el primer grupo femenino de K-Pop en tener cuatro canciones en la lista World Digital Song Sales. Al mismo tiempo, “Ddu-Du Ddu-Du”, tras su lanzamiento, rompió el récord existente como el vídeo musical coreano más visto en YouTube dentro de las primeras 24 horas. El 11 de noviembre de 2019, este mismo alcanzó las mil millones de reproducciones, transformando a Blackpink en el primer grupo de K-Pop en lograrlo.

BLACKPINK - 'How You Like That' M/V

Debut televisivo

Lisa fue elegida por el programa de variedades militares de MBC llamado Real Men 300 como miembro permanente del programa para ser parte de la edición de la Academia del Ejército de Corea desde el 21 de septiembre de 2018 en adelante.

Lisa Manobal The real Men.jpg

El programa marcó su primer papel permanente en un programa de televisión desde su debut. Su aparición le valió un premio no oficial titulado "Personaje del año" en los MBC Entertainment Awards de 2018.

En marzo de 2020, Lisa se desempeñó como mentora de baile durante el programa chino de supervivencia de grupos femeninos del canal IQiyi, Youth With You Season 2.30 En febrero de 2021, regresó como mentora de baile en el programa de supervivencia de grupos masculinos para su tercera temporada.

ícono de la moda

Gracias al éxito que adquirió con su carrera musical, Lalisa es una de las artistas más buscadas por las marcas para realizar anuncios, campañas y ser embajadora oficial. Desde junio de 2018, Lisa ha sido portada en solitario de diversas revistas de moda, tanto en Corea del Sur, como en ediciones de otros países de Asia, apareciendo en reconocidas ediciones de Elle, W, Allure, Dazed y Madame Figaro de Corea. Además apareció en las revistas Nylon de Japón, Harper's Bazaar de Tailandia, Vogue de Hong Kong y en las ediciones de Elle y Nylon de China.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCQoNfGwLCHA%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMlxwzJXQWr9UCDcSl78ZCNqIKa4y4weKZB1iZBgWcRdapH8QHSdp8kIJ4BotQHw52tNTTcbNJdF7vIcCuS1cZAZAXu1VojeCsd0LGhqmqlBbrjVr7bS6MoDXOEdO1M5JN6C502bCmhMKKHZAl2ZAMqQtJvXRYgQvErkJbFAMKYwHnZAN4m1PHMZD View this post on Instagram A post shared by LISA (@lalalalisa_m)

En enero de 2019, Lisa se convirtió en la musa de Hedi Slimane, director artístico, creativo y de imagen de Celine, marca de lujo francesa, y al año siguiente se convirtió en embajadora mundial oficial. En febrero de 2020, Lisa fue anunciada como la nueva embajadora global de Prada, siendo invitada estrella en la Semana de la Moda de Milán.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZ_PIsfP-Qv%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMlxwzJXQWr9UCDcSl78ZCNqIKa4y4weKZB1iZBgWcRdapH8QHSdp8kIJ4BotQHw52tNTTcbNJdF7vIcCuS1cZAZAXu1VojeCsd0LGhqmqlBbrjVr7bS6MoDXOEdO1M5JN6C502bCmhMKKHZAl2ZAMqQtJvXRYgQvErkJbFAMKYwHnZAN4m1PHMZD View this post on Instagram A post shared by LISA (@lalalalisa_m)

En 2020, Lisa se unió a otras dos marcas para representarlas como embajadora oficial. En julio se anunció primero en Bulgari, la famosa marca italiana, y en noviembre se comunicó su contrato con la marca de ropa filipina Penshoppe. El 18 de diciembre de 2020, Bulgari anunció que Lisa se convertía oficialmente en Embajadora Global, siendo la primera artista de K-Pop en cumplir este rol para la marca.

En mayo de 2022, Lisa protagonizó la campaña mundial de Bulgari titulada "Unexpected Wonders", de su nueva creación de joyería y relojes, junto a las también embajadoras Anne Hathaway, Zendaya y la actriz india Priyanka Chopra. Ese mismo mes, la marca casual surcoreana Acmé de la Vie seleccionó a Lisa como su modelo exclusiva, encabezando su campaña para la temporada 2022. También es embajadora global de la prestigiosa marca de maquillaje MAC.

Lisa - Bulgari Eden The Garden of Wonders

Vida amorosa

Sobre sus relaciones amorosas se ha comentado mucho en todo el mundo, pues sus fanáticos tienden a especular bastante sobre quiénes podrían ser sus posibles parejas.

Lo cierto es que hasta ahora, Lalisa no ha revelado nada relacionado a ese aspecto de su vida. Los medios y los fans la vincularon con otros colegas del mundo del K-Pop pero nunca se confirmó nada y ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto.

Por el momento, lo único que se sabe es que las reglas sobre hablar temas de su vida privada en Corea son muy estrictas y no está bien visto que salgan a la luz sus secretos mejor guardados.