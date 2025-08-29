Funes fue sede del 1er Congreso Interdisciplinario "Maestros de la Odontología Argentina

Se desarrolló en Funes el 1er evento, Interdisciplinario “Maestros de la Odontología Argentina”, declarado de interés municipal, que reunió a referentes nacionales e internacionales del campo odontológico

Este encuentro, no solo posicionó la ciudad como referente en Ciencia y Salud, sino que también tuvo un fin solidario: el monto recaudado se donó a Centros de Salud Municipales y al Hospital Provincial de Rosario.