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Arredo festejó su 37° aniversario en Shopping Alto Rosario

10 de octubre 2026 · 00:00hs
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Vanesa Rodríguez

Vanesa Rodríguez, Camila Giacinti y Mara Alessandria

La marca de ropa blanca y decoración más importante, celebró sus 37 años con importantes descuentos, promociones y sorpresas. Los clientes que visitaron el local, se llevaron regalitos, y fueron convidados con la gran torta aniversario.

Liliana Godoy, Viviana Vega y Nadia Laurino

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Zunilda Nievas, Maira Borace y Luisina Suárez

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Mónica y Sonia Malamud

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Sebastián Pontoriero y Luján Espinosa

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Nanci Gonzales y Patricia Pérez

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Antonela Gutierrez, Brenda Galvano y Leandro Mendez

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