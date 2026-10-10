Arredo festejó su 37° aniversario en Shopping Alto Rosario

Policiales Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Información General Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

La Ciudad Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Información General Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger

La Ciudad Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Policiales Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

Por Luciano Venini, para La Capital Agro En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Policiales Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

La Región Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord

Por Elbio Evangeliste Ovación La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Ovación En Newell's la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior

La Ciudad El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas

Información General Deepfakes sexuales con IA: qué hacer si tu hijo o hija es víctima y dónde denunciar

Política El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei

Economía La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria

Economía Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos

El Mundo La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Política Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

Economía La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones