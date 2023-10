Emma, la rosarina que cumplió el sueño de cantar con Nicki Nicole en el Anfi

Nicki Nicole Emma

Antes de llegar a esa escena consagratoria, Emma la soñó mucho tiempo. “Estoy muy apegada con la música desde muy chica, desde jardín. Siempre me quise dedicar a eso. Siempre me imaginé en un escenario o grabando una canción en un estudio”, dice la chica en diálogo con La Capital. Y aunque tomó algunas clases de canto y guitarra (que le gustaría retomar), su formación es autodidacta y bastante personal.

Aunque escucha de todo (rock nacional, pop, trap), cuando alguien le mostró “Wapo traketero” apenas salió en 2019, hubo algo de Nicki que la cautivó y empezó a seguirla. Al poco tiempo, la rosarina despegó a lo más alto de la escena internacional, y Emma siguió firme escuchando, y cantando, cada nueva canción, cada nuevo disco.



Por eso, cuando vio la propaganda en la tele de que Nicki volvería a presentarse en Rosario, no lo dudó. Pidió la entrada como regalo de su cumpleaños, que fue en agosto. Con los tickets en mano y en vísperas del show, se animó a imaginar todavía más. “Yo veía en videos que ella subía gente en el escenario, así que no perdía nada con probar y decidí hacer un cartel. El día antes lo hice con mi mamá que me ayudó”, cuenta Emma. Efectivamente, es un ritual muy común de los conciertos de la artista que la gente lleve carteles con mensajes, y a veces pedidos, y que Nicki los lea con dedicación en distintos momentos de la presentación.

Nicki Nicole Emma Emma, con el famoso cartel en mano, muy cerca del escenario en la previa del show de Nicki Nicole en el Anfi.

El viernes, su hermana mayor (de 24 años) acompañó a Emma en la hazaña. Fueron a las tres de la tarde a la puerta del Anfiteatro a hacer cola para poder estar lo más adelante posible. Consiguió ubicarse casi a la altura de la valla frontal, en la misma zona a la que Nicki se acercó cuando cantó “Otra noche”, su tema con “Los ángeles azules”. En esa interacción cara a cara con los fanáticos, hizo cantar a algunos, pero Emma no llegó porque “se había amontonado mucha gente” ante la oportunidad de máxima cercanía con la ídola.

Fue justo después de esa canción que Nicki se tomó unos minutos para leer carteles con detenimiento. Rápidamente, avisó entre risas que su miopía no le permitía ver más allá de cierta distancia. Y ahí fue que vio el mensaje de Emma. “No me di cuenta que había leído el mío”, dice la joven. Cuando la artista la interpeló directamente para confirmar su voluntad de subirse al escenario, lloró de emoción.

“En ese momento, nadie me dijo más nada. La miré a mi hermana, que estaba re feliz, y después de un rato pensamos que capaz se había olvidado o que no iba a poder ser. Ella me decía que levante el cartel para que Nicki lo viera de nuevo y se acordara”, relata, con una sonrisa. Nicki no se olvidó y terminó pasando lo que Emma esperaba.

“No sentí vergüenza ni nervios. Subí, la abracé, ella empezó a cantar y se arrimó para escucharme, para ver si yo cantaba”, recuerda Emma. “Ahí me puso el micrófono, quedé cantando sola, y yo nunca me di cuenta. Después vi que hizo cara de sorprendida, me di cuenta que estaba cantando sola y me dieron nervios de haberme equivocado la letra. Por suerte no pasó”, se ríe la joven, que dio una performance notable a lo largo de casi el tema entero, sin atisbos visibles de esos nervios mencionados. El encuentro cerró con una selfie con la artista con el público de fondo.

“Me bajé y no entendía qué acababa de pasar. Después ella cantó unos temas más y cuanto terminó todo, me abracé con mi hermana y nos pusimos a llorar las dos”, cierra Emma. Cuando vuelve a repasar el camino que la llevó al escenario del Anfi, destaca el apoyo de su mamá, Pato. “Ella fue la primera que me escuchó cantar”, apunta.

Nicki Nicole Emma Emma cantó "Plegarias" de Nicki Nicole en su escuela pocos días antes de subirse al escenario con la ídola.

Pato, casi o más emocionada que su hija, asegura que toda esta secuencia fue muy importante para Emma. Y revela un trasfondo inimaginable para quienes la vieron darlo todo con soltura ante miles de personas ese viernes. “Es muy tímida y no se animaba a cantar adelante de nadie, ni siquiera de sus hermanas. Y se fue sacando de a poco la vergüenza, hasta que hace poco, en la fiesta del estudiante, se animó a cantar en el colegio”, aporta la mamá. Por supuesto, interpretó una de Nicki. Poco más de una semana antes de subirse al escenario del Anfiteatro a cantar con su ídola, Emma entonó “Plegarias” ante sus compañeros de su escuela Natividad del Señor. “Por eso cuando cantó ‘Plegarias’ en el show lloré mucho”, concluye la joven.