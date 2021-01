El poeta de la cámara

xtemas_globo_rojo_009.gif.pagespeed.ic.vVxwsj3ux5.gif

(Tengo muy presente, aún, el momento en que dejamos la sala: yo tenía los ojos arrasados por las lágrimas. El final de Crin blanca era el motivo de mi tristeza, que solo pude superar naranja Crush y sanguchitos del Junior de por medio. El caballo y el chico se internaban en el mar para huir de sus perseguidores, con la voz en off del narrador diciendo: “...y Crin Blanca, que estaba dotado de una gran fuerza, llevó a su amigo, que había tenido confianza en él, a un lugar maravilloso, donde los caballos y los hombres son siempre amigos”).

Albert Lamorisse, quien murió en un accidente de helicóptero en 1970, a los 48 años, en Irán, mientras filmaba un documental por encargo del sha, fue simplemente un genio. Con una obra escueta, ha quedado en la memoria como un auténtico poeta de la cámara. En sus breves treinta y dos minutos de duración, “El globo rojo” —ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1956— incluye momentos de belleza visual irrepetible. Tal vez nunca la luz de París haya sido captada de manera tan intensa y vívida.

Mi pequeña hija miraba la pantalla con reconcentrada atención, sumida en un estado de auténtico embeleso. Cuando el chico corre a través de las intrincadas callejuelas del barrio de Ménilmontant para escapar de sus perseguidores, que quieren quedarse con su preciado globo, lo alentaba a gritos. Lo mismo hizo más tarde cuando el pescador adolescente Folco trata de escapar de sus implacables enemigos, montando al blanco corcel a través de las marismas de la Camargue. Pero ni el chico podrá salvar su maravilloso globo —destrozado a gomerazos—, ni Crin Blanca logrará huir de la encerrona final. El consuelo, en ambos casos, estará más allá de este mundo: ante el dolor del chico por la pérdida de su globo, todos los globos de París vendrán a buscarlo, desprendiéndose de las manos de sus dueños en una escena inolvidable, y lo llevarán lejos, volando por encima de los techos, hacia un horizonte luminoso. El potro y el joven pescador, en tanto, se perderán para siempre entre las olas de un mar salvaje, ya definitivamente a salvo de la maldad de los hombres.

Mi hija, conmovida, quedó llena de preguntas que yo contesté como pude, con las escasas certezas que adquirí a lo largo de los años. Lo que sé, y de lo que no tengo dudas, es que la belleza nos salva. Que cuando el mundo se planta frente a nosotros como un sitio oscuro, y el laberinto no muestra ningún indicio de la salida, cada gota de arte verdadero que hayamos absorbido nos abre puertas hacia un lugar mejor. A diferencia de Lamorisse, creo que ese lugar mejor no está más allá, sino aquí. Y que somos nosotros, hombres y mujeres, quienes tenemos que construirlo.