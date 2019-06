Uruguay: internas en los partidos para definir candidatos

Alrededor de tres millones de uruguayos están convocados a votar en forma voluntaria en las elecciones internas que definirán quiénes serán la o los candidatos a presidentes para los comicios generales del 27 de octubre próximo.

El oficialista Frente Amplio (FA) ofrece un cuarteto de opciones que encabeza el intendente de Montevideo Daniel Martínez (62), favorito según todas las encuestas para convertirse en el candidato que intentará retener para la alianza de izquierda el cuarto mandato presidencial consecutivo, luego de las gestiones de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y Pepe Mujica (2010-2015). Según la última encuesta de la consultora Factum, Martínez reúne 47% de intención de voto. Lo siguen muy atrás la ex ministra de Industria Carolina Cosse, con 21%, el ex diputado del Partido Comunista y ex sindicalista de la construcción Oscar Andrade, con 18%, y el ex presidente del Banco Central Mario Bergara, 9%, según publicó el diario El País.

El FA llega a esta elección con una renovación dirigencial histórica, ya que por primera vez en 48 años de vida no llevará en sus boletas los nombres de Vázquez, Mujica o Danilo Astori, otro dirigente de prolongada carrera dentro de la alianza y en los gobiernos uruguayos. Pero el cansancio de los uruguayos con los continuos gobiernos del FA podría ser el talón de Aquiles del frente. El oficialismo afronta este año su elección más complicada, opinan encuestadores y politólogos, ya que la ausencia de sus tres figuras principales no le aseguraría el 50% para ganar en primera vuelta, y en un balotaje estaría en condiciones adversas por la unión de los votantes de los partidos Nacional (Blanco) y Colorado.

En el campo opositor quien cuenta según los sondeos con más chance de convertirse en el candidato a llegar a la segunda vuelta es Luis Lacalle Pou (45), del Partido Nacional, hijo del ex presidente, con 44% de intención de voto. Lo sigue con 32% el outsider Juan Sartori, un empresario que hasta el año pasado era desconocido y que en poco tiempo logró afianzarse en el partido. Sartori asegura que hoy hará historia. Según Factum, Jorge Larrañaga queda a 14 puntos por debajo de Sartori, con 18%, mientras que Enrique Antía alcanza 6%.

En tanto, en el liberal Partido Colorado, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti (83) aparece como el favorito con 47%, seguido por el economista Ernesto Talvi, con 41%, y de lejos con 12% por José Amorín Batlle, sobrino del ex presidente Jorge Batlle.

Sin embargo, según el diario El País, las preferencias cambian de acuerdo a cómo se formule la consulta: cuando se pregunta en genérico, de cara a octubre, Sanguinetti gana 53% a 41%, pero cuando se pregunta por la interna, Talvi aventaja 48% a 45%.

De perder la interna, Sanguinetti ya anticipó que está dispuesto a mantener la tradición uruguaya de que el segundo acompañe en la fórmula al primero. “Creo que el destino de ser vicepresidente es magnífico también, porque es el que tiene que articular toda la coalición, hoy el vice es tan importante como el presidente”, afirmó Sanguinetti en una entrevista.

Asimismo, dijo que se ve “ayudando” y “zurciendo” en caso de que se haga un gobierno de coalición con Lacalle Pou. En representación de agrupaciones minoritarias, se presentan Pablo Mieres (Partido Independiente), Edgardo Novick (Partido de la Gente) y el ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos (Partido Cabildo Abierto).