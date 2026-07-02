El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
2 de julio 2026 · 13:43hs
Manifestantes intentan retirar una barricada mientras la policía la sostiene durante los enfrentamientos en una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Manifestantes intentan retirar una barricada mientras la policía la sostiene durante los enfrentamientos en una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Los equipos de rescate retiran los escombros tras el impacto de misiles rusos en edificios residenciales durante un ataque aéreo masivo en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Danylo Antoniuk)

Los equipos de rescate retiran los escombros tras el impacto de misiles rusos en edificios residenciales durante un ataque aéreo masivo en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Danylo Antoniuk)

Las fuerzas de seguridad sirias inspeccionan el lugar tras la detonación de un artefacto explosivo en una cafetería cercana al complejo del tribunal principal, en Damasco, Siria, el jueves 2 de julio de 2026 (Foto AP/Ghaith Alsayed).

Las fuerzas de seguridad sirias inspeccionan el lugar tras la detonación de un artefacto explosivo en una cafetería cercana al complejo del tribunal principal, en Damasco, Siria, el jueves 2 de julio de 2026 (Foto AP/Ghaith Alsayed).

El equipo UAE Team Emirates XRG, liderado por el esloveno Tadej Pogacar, participa en una sesión de entrenamiento dos días antes del inicio del Tour de Francia, en Barcelona, España, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

El equipo UAE Team Emirates XRG, liderado por el esloveno Tadej Pogacar, participa en una sesión de entrenamiento dos días antes del inicio del Tour de Francia, en Barcelona, España, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

Manifestantes dañan un coche patrulla durante los enfrentamientos en una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Manifestantes dañan un coche patrulla durante los enfrentamientos en una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Personal del Grupo de Operaciones Especiales (SOG) de Jammu y Cachemira participa en un simulacro de seguridad previo a la peregrinación hindú anual al santuario de la cueva de Amarnath en Srinagar, Cachemira controlada por la India, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP / Mukhtar Khan)

Personal del Grupo de Operaciones Especiales (SOG) de Jammu y Cachemira participa en un simulacro de seguridad previo a la peregrinación hindú anual al santuario de la cueva de Amarnath en Srinagar, Cachemira controlada por la India, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP / Mukhtar Khan)

Personal del Grupo de Operaciones Especiales (SOG) de Jammu y Cachemira toma posiciones durante un simulacro de seguridad previo a la peregrinación hindú anual al santuario de la cueva de Amarnath en Srinagar, Cachemira controlada por la India, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Mukhtar Khan)

Personal del Grupo de Operaciones Especiales (SOG) de Jammu y Cachemira toma posiciones durante un simulacro de seguridad previo a la peregrinación hindú anual al santuario de la cueva de Amarnath en Srinagar, Cachemira controlada por la India, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Mukhtar Khan)

Una mujer mira un edificio de apartamentos en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Danylo Antoniuk)

Una mujer mira un edificio de apartamentos en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Danylo Antoniuk)

Monjes descansan en el templo Phu Manorom, en la provincia de Mukdahan, Tailandia, el jueves 2 de julio de 2026. (Templo Phu Manorom vía AP)

Monjes descansan en el templo Phu Manorom, en la provincia de Mukdahan, Tailandia, el jueves 2 de julio de 2026. (Templo Phu Manorom vía AP)

Residentes observan un edificio dañado durante el ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Danylo Antoniuk)

Residentes observan un edificio dañado durante el ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Danylo Antoniuk)

Un edificio de apartamentos se ve dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Un edificio de apartamentos se ve dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

El sultán de Omán, Haitham bin Tariq, llega al número 10 de Downing Street en Londres, el jueves 2 de julio de 2026. (Carlos Jasso/Pool Photo vía AP)

El sultán de Omán, Haitham bin Tariq, llega al número 10 de Downing Street en Londres, el jueves 2 de julio de 2026. (Carlos Jasso/Pool Photo vía AP)

Soldados miran el muro fronterizo cerca de un vehículo de vigilancia durante la visita del secretario de Defensa Pete Hegseth a la frontera entre Estados Unidos y México, en Sunland Park, Nuevo México. (AP Foto/Andres Leighton, Archivo)

Soldados miran el muro fronterizo cerca de un vehículo de vigilancia durante la visita del secretario de Defensa Pete Hegseth a la frontera entre Estados Unidos y México, en Sunland Park, Nuevo México. (AP Foto/Andres Leighton, Archivo)

El luchador Máscara Dorada vuela sobre The Beast Mortos, mientras Sammy Guevara (izquierda) y Místico (de espaldas), se enfrentan en el México Arena, en la Ciudad de México, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

El luchador Máscara Dorada vuela sobre The Beast Mortos, mientras Sammy Guevara (izquierda) y Místico (de espaldas), se enfrentan en el México Arena, en la Ciudad de México, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

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