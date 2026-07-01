Varias personas observan el Rodeo250 en la Gran Feria Estatal Estadounidense en el National Mall, el sábado 27 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jen Golbeck)
Samantha Tan, piloto de carreras y propietaria del equipo Samantha Tan Racing, posa junto a los nuevos vehículos BMW X5 en la recepción vespertina "Home of X" celebrada en el Grand Bohemian Lodge el martes 30 de junio de 2026 en Greenville, Carolina del Sur. (Jason Walle/AP Content Services para BMW de Norteamérica)
Dos nuevos vehículos BMW X5 se exhiben frente al Grand Bohemian Lodge durante la recepción vespertina "Home of X" el martes 30 de junio de 2026 en Greenville, Carolina del Sur. (Jason Walle/AP Content Services para BMW de Norteamérica)
Personal de emergencia en la calle tras declararse un incendio en un edificio de apartamentos en Linkeroever, Bélgica, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Virginia Mayo)
Fieles se congregan frente a una carpa instalada a las afueras del seminario de la Sociedad de San Pío X durante la ceremonia de consagración de cuatro nuevos obispos en Écone, Suiza, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Baz Ratner)
Obispos recién consagrados, con sus mitras y báculos pastorales, rezan al finalizar su ceremonia de consagración en una carpa instalada a las afueras del seminario de la Sociedad de San Pío X en Écone, Suiza, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Baz Ratner)
Un grupo familiar visita la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall de Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
La banda de gaitas del campo de batalla del Somme actúa durante una ceremonia para conmemorar el 110.º aniversario de la batalla del Somme en el cráter de Lochnagar, Ovilliers-la-Boiselle, norte de Francia, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias)
Monjas asisten a una ceremonia de consagración de cuatro nuevos obispos en una carpa instalada a las afueras del seminario de la Sociedad de San Pío X, en Écone, Suiza, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Baz Ratner)
Rickshaws circulan por una calle inundada durante las lluvias monzónicas en Mumbai, India, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Mujeres lloran en duelo en torno a los cuerpos de sus hijos, muertos en el derrumbe de un tejado en un centro escolar que se estaba construyendo a las afueras de Lahora, Pakistán, el miércoles 1 de julio de 2026. (AP Foto/K.M. Chaudary)
Mujeres con vestimenta tradicional se reúnen durante un ritual hindú balinés llamado Usaba Kasa, una ceremonia para expresar gratitud a Dios por una cosecha abundante y la seguridad de su aldea, en Karangasem, Bali, Indonesia, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Firdia Lisnawati)
Desfile de soldados somalíes durante las celebraciones del 66.º aniversario de la independencia del país en Mogadiscio, Somalia, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Farah Abdi Warsameh)
El aficionado inglés Paul Gregory, conocido como "Tango Man", espera el inicio del partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre Inglaterra y Congo en Atlanta, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Jacob Kupferman)