Soldados patrullan una carretera en Jamundi, Colombia, el miércoles 20 de mayo de 2026, una zona que ha sufrido frecuentes ataques de una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
Tomas Hertl, centro de los Vegas Golden Knights (arriba), anota contra Scott Wedgewood, portero de los Colorado Avalanche, durante el tercer periodo del tercer partido de la final de la Conferencia Oeste de la Copa Stanley de la NHL, el domingo 24 de mayo de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Un participante realiza una danza del león en el desfile Piu Sik del Festival Bun en la isla de Cheung Chau, Hong Kong, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Chan Long Hei)
Un grupo de niños con vestimenta tradicional participa en el desfile Piu Sik durante el Festival Bun en la isla de Cheung Chau, Hong Kong, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Chan Long Hei)
Boady Santavy, de Canadá, reacciona tras un levantamiento fallido durante una competición de halterofilia en los Enhanced Games de Las Vegas, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)
El equipo de mecánicos de Tyler Reddick se apresura a completar una parada en boxes durante una carrera de la NASCAR Cup Series, el domingo 24 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Kelley)
Los bomberos combaten un incendio en un edificio comercial en South Gate, California, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Ethan Swope)
Mary Grace Mathisen, en el centro, miembro de la Flotilla Global Sumud a Gaza, se reencuentra con sus amigos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, Canadá, el domingo 24 de mayo de 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP)
Los equipos de rescate intentan sofocar un incendio en un edificio residencial tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
La gente se protege del sol con paraguas durante la ola de calor, junto a la catedral, Milán, Italia. Fotografía: Claudia Greco/Reuters
Los peregrinos musulmanes parten tras ofrecer oraciones al mediodía en la mezquita Namirah durante la peregrinación anual del Hajj en la llanura de Arafat, cerca de la ciudad santa de La Meca, La Meca, Arabia Saudí. Fotografía: Altaf Qadri/AP
Agentes federales de inmigración se enfrentan a manifestantes frente a un centro de detención de migrantes en Nueva Jersey donde se está llevando a cabo una huelga de hambre, Newark, EE. UU..Fotografía: Anadolu/Getty Images
Varias personas buscan alivio del calor a orillas del río Sena en París, el lunes 25 de mayo de 2026. Al fondo se aprecia una obra del artista callejero JR en el Pont Neuf. (Foto AP/Michel Euler)