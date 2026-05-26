El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital
26 de mayo 2026 · 13:35hs
el dia01
Soldados patrullan una carretera en Jamundi, Colombia, el miércoles 20 de mayo de 2026, una zona que ha sufrido frecuentes ataques de una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

Soldados patrullan una carretera en Jamundi, Colombia, el miércoles 20 de mayo de 2026, una zona que ha sufrido frecuentes ataques de una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

el dia02
Tomas Hertl, centro de los Vegas Golden Knights (arriba), anota contra Scott Wedgewood, portero de los Colorado Avalanche, durante el tercer periodo del tercer partido de la final de la Conferencia Oeste de la Copa Stanley de la NHL, el domingo 24 de mayo de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Mark J. Terrill)

Tomas Hertl, centro de los Vegas Golden Knights (arriba), anota contra Scott Wedgewood, portero de los Colorado Avalanche, durante el tercer periodo del tercer partido de la final de la Conferencia Oeste de la Copa Stanley de la NHL, el domingo 24 de mayo de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Mark J. Terrill)

el dia03
Un participante realiza una danza del león en el desfile Piu Sik del Festival Bun en la isla de Cheung Chau, Hong Kong, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Chan Long Hei)

Un participante realiza una danza del león en el desfile Piu Sik del Festival Bun en la isla de Cheung Chau, Hong Kong, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Chan Long Hei)

el dia04
Un grupo de niños con vestimenta tradicional participa en el desfile Piu Sik durante el Festival Bun en la isla de Cheung Chau, Hong Kong, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Chan Long Hei)

Un grupo de niños con vestimenta tradicional participa en el desfile Piu Sik durante el Festival Bun en la isla de Cheung Chau, Hong Kong, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Chan Long Hei)

el dia05
Boady Santavy, de Canadá, reacciona tras un levantamiento fallido durante una competición de halterofilia en los Enhanced Games de Las Vegas, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)

Boady Santavy, de Canadá, reacciona tras un levantamiento fallido durante una competición de halterofilia en los Enhanced Games de Las Vegas, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)

el dia07
El equipo de mecánicos de Tyler Reddick se apresura a completar una parada en boxes durante una carrera de la NASCAR Cup Series, el domingo 24 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Kelley)

El equipo de mecánicos de Tyler Reddick se apresura a completar una parada en boxes durante una carrera de la NASCAR Cup Series, el domingo 24 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Kelley)

el dia08
Los bomberos combaten un incendio en un edificio comercial en South Gate, California, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Ethan Swope)

Los bomberos combaten un incendio en un edificio comercial en South Gate, California, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Ethan Swope)

el dia09
Mary Grace Mathisen, en el centro, miembro de la Flotilla Global Sumud a Gaza, se reencuentra con sus amigos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, Canadá, el domingo 24 de mayo de 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP)

Mary Grace Mathisen, en el centro, miembro de la Flotilla Global Sumud a Gaza, se reencuentra con sus amigos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, Canadá, el domingo 24 de mayo de 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP)

el dia10
Los equipos de rescate intentan sofocar un incendio en un edificio residencial tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Los equipos de rescate intentan sofocar un incendio en un edificio residencial tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

el dia11
La gente se protege del sol con paraguas durante la ola de calor, junto a la catedral, Milán, Italia. Fotografía: Claudia Greco/Reuters

La gente se protege del sol con paraguas durante la ola de calor, junto a la catedral, Milán, Italia. Fotografía: Claudia Greco/Reuters

el dia12
Los peregrinos musulmanes parten tras ofrecer oraciones al mediodía en la mezquita Namirah durante la peregrinación anual del Hajj en la llanura de Arafat, cerca de la ciudad santa de La Meca, La Meca, Arabia Saudí. Fotografía: Altaf Qadri/AP

Los peregrinos musulmanes parten tras ofrecer oraciones al mediodía en la mezquita Namirah durante la peregrinación anual del Hajj en la llanura de Arafat, cerca de la ciudad santa de La Meca, La Meca, Arabia Saudí. Fotografía: Altaf Qadri/AP

el dia13
Agentes federales de inmigración se enfrentan a manifestantes frente a un centro de detención de migrantes en Nueva Jersey donde se está llevando a cabo una huelga de hambre, Newark, EE. UU..Fotografía: Anadolu/Getty Images

Agentes federales de inmigración se enfrentan a manifestantes frente a un centro de detención de migrantes en Nueva Jersey donde se está llevando a cabo una huelga de hambre, Newark, EE. UU..Fotografía: Anadolu/Getty Images

el dia14
Varias personas buscan alivio del calor a orillas del río Sena en París, el lunes 25 de mayo de 2026. Al fondo se aprecia una obra del artista callejero JR en el Pont Neuf. (Foto AP/Michel Euler)

Varias personas buscan alivio del calor a orillas del río Sena en París, el lunes 25 de mayo de 2026. Al fondo se aprecia una obra del artista callejero JR en el Pont Neuf. (Foto AP/Michel Euler)

el dia06
Voluntarios de la Cruz Roja ayudan a una mujer herida en un refugio tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Voluntarios de la Cruz Roja ayudan a una mujer herida en un refugio tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

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