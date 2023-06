Cuando la poesía alivia y reconstruye en el encierro

“Cuando había entrado la primera vez sintió que la habían despojado de todo. En ese momento mientras transitaba el pasillo recordó con las esposas en las manos lo que era ir a la escuela, y pensaba que una de las cosas que no iba a tener ahora era un libro. Necesitaba tener un libro. Cuando llegó a la celda una compañera se acercó con un jarrito y un té. El agua caliente le entibió las manos, le quedó el papel del sobrecito del té y pensó: ahora puedo escribir algo, quizá mañana pueda llegar a ser un libro”. Claudia es voluntaria de la organización Mujeres tras las rejas y cuando habla le imprime a su voz una cadencia poética, como si estuviese leyendo. Pero no lee, porque lo que relata es en realidad el recuerdo de las palabras de Celina, interna de la Unidad Nº 5 y una de las participantes del taller de poesía “Liberando palabras”, que brinda la organización en la cárcel de mujeres. El año pasado, Claudia, que también es narradora, le devolvió a Celina aquel relato de su vivencia en forma de poesía. Una ofrenda que nace en el marco de un taller que alivia, libera y tiende puentes con las palabras.

En diálogo con La Capital, las voluntarias del taller “Liberando palabras” explican sobre lo trabajoso de sostener estos espacios de encuentro con personas en situación de encierro. Pero destacan que más allá de las dificultades, el taller logró sostenerse en pandemia y crecer en número de asistentes hasta llegar a un máximo de 15 integrantes. En su composición, se trata de un grupo heterogéneo de mujeres que van desde los 19 a los 65 años y que en su mayoría son madres. Su situación procesal también es variada, algunas de ellas aun no han recibido condena mientras que otras están cumpliendo una pena. También viven distintas realidades de acuerdo a su lugar de procedencia, porque hay internas que no son de la ciudad y no pueden ver a sus familiares muy seguido. Más allá de las diferencias, hay algo que las convoca a encontrarse en el espacio de escritura y poesía. Y es que este taller aporta a la generación de vínculos afectivos y genera un espacio de confianza mutua.

A la hora de explicar qué sucede en el taller de escritura, las voluntarias coinciden en definirlo como un espacio donde siempre está presente la emocionalidad, y en el que las chicas se dan permiso para reírse y también llorar mucho. “Una de las chicas dijo una vez que los talleres eran como un respiro. Ellas están dando bocanadas y este espacio les permite una respiración mas larga, mas pausada, un tiempo de disfrute y de encuentro”, sostiene Rosana.

Lilian Alba, también voluntaria, explica que si bien hay otros talleres, el espacio de escritura las convoca porque les da la posibilidad de expresar aquellas cosas que no se están pudiendo decir en un contexto que obviamente es represivo. Y apunta al poder terapéutico de la palabra que siempre alivia y libera. “Lo que convoca a las chicas es la necesidad de expresión, de ponerle palabras a su sentir. A veces se escriben textos que son una larga oración”, cuenta Lilian, y afirma que algunas de las detenidas incorporaron el hábito de la escritura más allá del taller y que atesoran cuadernos llenos de textos propios.

Celina Mutti Lovera

No está todo dicho

En cada encuentro semanal, las chicas se sorprenden con las propuestas de las talleristas. Jugar con el nombre propio, redefinir palabras, escribir una carta al yo del futuro o responder a la memoria olfativa son consignas que se presentan como una invitación al juego, el lugar mas primario del conocimiento.

“Nuestro trabajo apunta a que puedan tomar la palabra, a que puedan decirse y pensarse afectivamente desde su propio lugar”, indica Rosana, que reconoce que nunca saben qué puede disparar una consigna. Recuerda que en uno de los encuentros les propusieron escribir una autobiografía, lo que dio lugar a textos muy emotivos con los que lloraron mucho, y también permitió que salieran a la luz historias muy fuertes donde se expresaron situaciones de abuso o embarazos no deseados.

El taller permite poner sobre la mesa aquellos temas que no se hablan todo el tiempo, pero que ellas sienten que allí encuentran un lugar. De este modo, la oscuridad que habita en cada historia personal se abre cause y se libera. Lilian cuenta que hay temas que son recurrentes y que siempre aparecen, como la maternidad, lo hijos, la pareja, la familia, el amor, “que a veces dan giros muy alegres y a veces dan giros pesados, dependiendo de las historias de vida de cada una de las chicas”.

Las voluntarias afirman que las propuestas que llevan al taller a veces disparan para lugares que no tenían pensado pero que siempre abren posibilidades y eso es positivo. En este marco, darle lugar a la poesía, tiene que ver con una invitación que se les hace a descubrir. “Lo que nos convoca es que trabajen lo poético desde lo propio como un descubrimiento. Cuando les proponemos que redefinan palabras como el amor, la consigna apunta a que descubran qué les sucede a ellas con el amor. Y que lo poético como mirada, las habilite a imaginar y proyectar, a descubrir que no está todo dicho”, dice Rosana.

Claudia Almirón, por su parte, explica que el taller fue pensado como disparador y no como un espacio donde las chicas aprenden literatura. Se trata de una excusa para poner en circulación la palabra, un lugar que actualmente tiene un carácter lúdico y ofrece la posibilidad de expresar las propias emociones. Para las voluntarias, que el taller no cumpla con una función pedagógica formal es una ganancia. “Que no sea una escuela hace que ellas lo asuman con libertad, que participen genuinamente y sientan que hay un lugar donde pueden decir”, afirma Rosana.

Al principio se escucha mucho “¿está bien?” y hay una espera de corrección de lo producido, hasta que se asume que la invitación es a escribir, y que no hay una búsqueda estética en eso.

El taller de poesía también se consolida en cruce con otros espacios de expresión, como el taller de radio que transmite FM Aire Libre, en el que participan las mismas chicas. Los libros empiezan a circular a través de una pequeña biblioteca que lograron crear y que funciona a base de confianza. Así, la palabra empieza a fluir tanto como los libros, que se comparten y recomiendan.

La utilidad de lo inútil

Mujeres tras las rejas se crea en el 2006 bajo las ideas y el impulso de Raquel Miño, Graciela Rojas y un grupo de profesionales. Claudia explica que la mujer presa no era un tema de agenda, por eso la organización se crea para abordar esta problemática y contribuir a su situación de preegreso. Bajo estas ideas surgen los talleres y la creación de la casa de día Cristina Vazques, que las aloja en la última instancia de la pena cuando las internas comienzan con sus salidas laborales. Para la formación en oficios se brindan los talleres de bicicletas, cerámica, huerta, a los que se suman los espacios de poesía y radio que se desarrollan al interior del sistema penitenciario.

Sobre el impacto y los beneficios que aportan los talleres, las voluntarias de la organización abren el debate. “Todo el mundo piensa que los talleres tienen que ser algo productivo, nosotros no generamos nada productivo con la poesía”, dice Claudia, y Lilian agrega: “Hay una cuestión social de valorar lo utilitario, se espera que salgan productivas al sistema, con el conocimiento de un oficio, lo que se olvidan es que las personas que estuvieron privadas de su libertad necesitan reconstruirse afuera, y eso sí lo aporta el taller de poesía, porque trabaja sobre las subjetividades”.

Las talleristas coinciden en que un taller de poesía, a simple vista improductivo, permite un diálogo permanente que aporta beneficios en el presente y a largo plazo. Claudia explica que en el pabellón donde están las chicas que asisten al taller, se dialoga mucho, y como consecuencia “es un pabellón que muy pocas veces ha sido engomado, lo que significa que no la dejen salir a ninguna actividad por problemas de mal comportamiento”.

El hecho de que circule la palabra y se de lugar a la expresión, promueve una mejor convivencia y un cotidiano mas armónico. La palabra muestra todo su poder desterrando la violencia y promoviendo el cuidado entre unas y otras. Se abren nuevos horizontes, algunas empiezan a pensar en estudiar algo, y con la calidez que aporta una conversación, se repara el presente.

Doble condena

Toda persona privada de su libertad sabe que además de la pena que debe cumplir, pesa sobre ella un estigma o condena social. ¿Ese estigma es el mismo si se trata de varones, mujeres o disidencias?. La pregunta se pone sobre la mesa, el debate se abre y las voluntarias aportan algunas reflexiones que ayudan a desentrañar el fenómeno.

Por unanimidad sostienen que la mujer presa es la que se lleva la carga mas pesada. Lilian afirma que esto es así, porque existe una sociedad que tolera mucho mas el uso de la violencia en el caso de los varones que en las mujeres. “El hombre tiene mas permitido el uso de la violencia, si vos sos mujer y fuiste detenida hay algo en vos que no responde a lo que debe ser una mujer en esta sociedad”, indica.

Claudia agrega además, que en situación de encierro el sistema es fuertemente discriminador hacia las mujeres, que están mucho mas privada que el hombre de disponer de espacios de trabajo y beneficios.

La sociedad patriarcal redimensiona el estigma que pesa sobre ellas. Una condena que no solo recae por la falta cometida, sino también por no haber respondido a los mandatos correspondientes, como quien reniega de la propia naturaleza. “En el libro de Miño Nadie las visita, justamente se habla de esa doble condena. Ellas están en falta porque no están junto a sus hijos, ellas están en falta porque no cumplen con los deberes o mandatos sociales de lo que debe ser una buena madre y una buena mujer. En general sobre los hombres no pesa esa mirada”, afirma Rosana, y cita la obra de Miño y Rojas, quienes iniciaron en 2006 una investigación en la Unidad Nº 5 de Rosario, que fue publicada por la UNR en 2013.

Además, las talleristas destacan una evidente desigualdad de género instalada y naturalizada, sobre la tarea de cuidado. La mujer siempre es la que visita, asiste y cuida, mientras que cuando ella es privada de su libertad en general se encuentra sola, y ni siquiera se le concede el derecho de visitas higiénicas. Un hecho a simple vista injusto y que las atraviesa.

Estas reflexiones traen los aportes de la investigación realizada por las periodistas del diario La Capital Carina Bazzoni y María Laura Cicerchia, titulado “Las visitantes. Historias de mujeres que cuidan a los presos”. En este trabajo periodístico premiado por Adepa en la categoría Derechos Humanos, se afirma que en el Servicio Penitenciario santafesino cerca de diez mil personas por semana visitan a personas detenidas. Una tarea de cuidado que es vital para el funcionamiento de las prisiones, y que en nueve de cada diez casos, es ejecutada por mujeres. Además, la mayoría de las visitantes son menores de 40 años y tienen hijos a cargo. El encarcelamiento de un miembro de la familia es también un castigo para ellas, porque tienen que trabajar el doble para mantener el hogar y asistir a las personas detenidas.

Los interesados en contribuir con el taller de la organización Mujeres tras las rejas pueden enviar donaciones de libros para la biblioteca y materiales de librería. Para más información comunicarse a través de las redes sociales, en Facebook Ong Mujeres Tras Las Rejas o en Instagram mujerestraslasrejas.

En el taller de poesía “Liberando palabras”, cada propuesta es un invitación a jugar, imaginar y redescubrir. Tomar nota de sensaciones, apuntar recuerdos, emociones e imaginar un mañana, permite reconstruir la propia subjetividad y animarse a otras formas.

ASÍ ESCRIBEN

Invitación a imaginar y redescubrir

¿El tiempo no para?

No se detiene

No vuelve

No lo recuperamos ni con magia

fue bonito, otros no

A mi me gustaría volver al punto donde ha sido feliz

Disfruta al máximo porque pasa rápido

y queda lo que queda

(Yanina)

Recordar desde un aroma

“Una mañana muy fresca. La ciudad va despertando lentamente y aunque yo arranqué hace rato, aún pareciera que no desperté.

¡Cuanto viento!, hace frío. A una señora se le fue un gorro volando, como haciendo carreras con el viento. De lejos me abraza un aroma, es lindo, es fresco. Me hace acordar a mi mamá y a mis hijas.

Hace frío, pero ese aroma me lleva a la cocina. Ahí las cuatro sentadas, tomando algo calentito. El aroma del difusor impregnando toda la casa. A veces repugnaba. Hoy con este frío y viento, me trae nostalgia.

(Natali)

Redefinir cuidado

“Son pedacitos de una misma, de nuestro tiempo, de nuestros saberes, de nuestros valores e incluso de nuestras creencias.

Con el cuidado vamos regando suelos áridos, de esos que quizá nadie quiere habitar. Otras veces son suelos fértiles que adornaremos y le daremos cuidados.

El cuidado comparte, mima, abraza, seduce y enamora.

¿No sabés como decir te quiero, te extraño, estoy?. ¡Cuidá!

(Natali)