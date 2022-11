Un mural y una llama en el Politécnico para reclamar justicia y no perder la memoria

El colorido mural fue realizado por estudiantes de una escuela de Buenos Aires (Winter Garden), cuyo vicedirector fue alumno de Juan Farina, actual director del Poli, y desde esa relación salió el interés. Es un acrílico sobre tela, de 2,80 x 3,50 metros, inspirado en “Raíces de la Paz”, de Carlos Páez Vilaró, que fue ubicado en el hall central de la escuela secundaria.

Pero el núcleo central del evento se desarrolló en el patio. En el centro de ese espacio abierto, un fogonero con dos carteles que exigían “Memoria y Justicia” tenían dos cajas con maderas a los costados para ir alimentando las llamas durante todo el acto. Cada uno que quería, podía acercarse y colaborar para que el fuego no decaiga.

Así lo pidió Claudio Carranza, uno de los organizadores. Y la gente, siempre en un silencio muy respetuoso, cumplió con la consigna.

Caudal emotivo

Alrededor de las 18.45 comenzó la actividad. Un escenario bajo y una pantalla a un costado fueron suficientes para transmitir un caudal emotivo imposible de esquivar. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Farina, quien destacó la importancia de poner en valor al Politécnico como institución, como referencia, como marco de pasajes de la vida de muchas generaciones de rosarinos.

Luego proyectaron el video “Y así empezó todo”. Poco después, Carranza, miembro de la promoción 87, permitió a través de fotos conocer anécdotas de aquella cuarta división, que integraban las víctimas.

En seguida proyectaron “Eternamente diez”, con Wish You Were Here, de Pink Floyd, de fondo, en uno de los momentos que provocó lágrimas en los asistentes.

Después, pasadas las 19.25, Lina Ferruchi, hija de uno de los fallecidos y alumna del Poli, leyó “Recuerdos de madera”, confiando su “miedo a olvidar”, y generó otro instante de profunda emoción.

Tras eso, se entregaron diez taburetes (un símbolo del Poli), con el tradicional dibujo de la esquina de Ayacucho y Montevideo, que recuerda a ese grupo de 10 que viajaron y a los lazos de amistad que fomenta ese colegio, estampado bajo relieve. Así, hubo recuerdos y banquetas para Picho, Bulo, Nacho, Iván, Momia, Guille, Pitu, Benve, Cope y Martín.

Sobre el final, hubo una intervención artística, con una danza de Analía Viana, con “No olvides que una vez tu fuiste sol”, de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, de fondo. Ese recorrido incluyó el escenario, el brasero y la gente, unió vínculos y sirvió para fortalecer el amor y vencer al odio. Una lucha desigual, pero que esta comunidad del Poli se sigue animando a dar. Y queda evidenciado en cada aniversario.

Estuvieron en el evento, el intendente Pablo Javkin; el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago; el rector de la UNR, Franco Bartolacci; el senador nacional Marcelo Lewandowski, y los concejales Norma López y Lisandro Cavatorta, entre otros.

Vale recordar que en este marco de angustia, las viudas siguen esperando que se haga justicia. Mientras, hace unos días, después de tanta espera, comenzó el juicio que busca condenar al terrorista uzbeko Sayfullo Habibullaevic Saipov, quien atropelló al grupo de ciclistas, aquella jornada trágica del 31 de octubre de 2017.