Kudelka: "Diego Maradona me hizo amar al fútbol, ser feliz"

"Tuvo que ser rebelde por dónde nació y cómo nació. Yo adoraba su rebeldía. Diego movió la raíz social de gente que necesita creer en alguien"

Del aquel partido en el Coloso entre Newell’s y Gimnasia recordó: "Me quedo con el abrazo que me dio y con lo que me dijo al oído, que me queda en mí. Hoy me retumba lo que me dijo y guardaré esa foto por siempre”.

De cara al partido ante Boca, manifestó que "habrá que trabajar con los jugadores el cimbronazo que significó para toda la sociedad la noticia de Diego y tenemos que afrontarlo dentro del estadio que fue su plataforma como la Bombonera. No no hay mejor oportunidad de transformar este dolor en algo que deseamos y que sea esperanzador para el futuro”.

"¿Por qué nos tiene que unificar la tragedia? ¿Por qué no lo podemos hacer sin que ocurran esos extremos? ¿Con un clásico en paz, por ejemplo?"

En cuanto a Maxi Rodríguez, que asistió al velatorio de Maradona, dijo que "lo veo bien, con el dolor lógico, pero es un hombre de mucha experiencia y con su jerarquía podrá doblegar su dolor”.

Por último el DT destacó la iniciativa de que hinchas con todas las camisetas se hayan acercado al Coloso a despedir a Diego. "Lo valoro mucho, pero mi pregunta es: ¿por qué nos tiene que unificar la tragedia? ¿La desaparición de una persona tan querida? ¿Por qué no lo podemos hacer sin que ocurran esos extremos? ¿Con un clásico en paz? ¿Por lo qué sí lo podemos hacer cuando se nos va alguien que nos enseñó los caminos del sueño y de la esperanza? ¿Por qué no somos capaces de cambiar como sociedad? ¿Por qué no podemos convivir de otra manera y unificarnos? Es una reflexión y valoro muchísimo ese tipo de actos que ocurrieron. Lo que digo no es sólo para esta ciudad, es para todos lados y para todos los ámbitos. ¿Hace falta tener una muerte para decir que somos capaces de convivir mejor?”, expresó con claridad meridiana el conductor táctico leproso.