El pago de sueldos y el parate

En el fútbol mundial y argentino es un tema de agenda cómo afrontarán los clubes los sueldos de los jugadores. Incluso la misma Fifa y AFA no son ajenas a la cuestión. Claro que la situación de alguna quita en el salario de los jugadores cobrará relevancia si el parate se extiende por un tiempo prolongado. Alan Aguerre no tiró la pelota afuera, pero cree que ahora es apresurado abordar esta problemática por la incertidumbre en los plazos de reinicio de competencia que genera la pandemia. Igual expresó que “me da la sensación de que quizás todos podemos colaborar de alguna manera, creo yo según cada caso y cada club”.

Ustedes son trabajadores que cobran un salario por cumplir con su profesión. ¿Tenés alguna opinión sobre lo que comenzó a hablarse de alguna quita en el salario de los jugadores?

Creo que nosotros no podemos compararnos con jugadores europeos porque se manejan otras cifras. Es verdad que allá los clubes facturan mucho más y tienen otras posibilidades. Pero me da la sensación de que quizás todos podemos colaborar de alguna manera, creo yo según cada caso y cada club. Y también según como se haya manejado cada institución, si tiene reservas o si no tiene. Me parece que es una situación que se verá y creo que los dirigentes deberían explicarles a los jugadores las realidades económicas de cada club. No creo que todos los clubes estén mal en el fútbol argentino y que algunos hicieron las cosas bien y que pueden solventar un mes de sueldos. Ojalá que llegado el momento todos expliquen la situación y creo que se resolverá el problema e imagino que habrá negociaciones. Algunos clubes leí que ya se han atajado. Pero también se dice que AFA está buscando soluciones y alternativas. Esto se resolverá en el momento oportuno.