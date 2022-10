Disney avanza en el streaming con una fuerte producción en Argentina

“Prestamos atención a cuánto estamos gastando, pero producir contenido global, regional o local es para traer suscriptores y retener a los que ya tenemos. No podés pretender tener suscriptores si no hay algo nuevo y si no los atraés con eso”, definió la presidenta del área de Contenidos y Operaciones Internacionales de la compañía, Rebecca Campbell.

PNW_RDN220507_11-1500x1103.jpg “Nada”, de Cohn y Duprat con Luis Brandoni y Robert DeNiro, se estrenará en 2023.

Encargada de supervisar la grilla de títulos que la compañía genera por fuera de Estados Unidos -en más de 180 países-, Campbell señaló como una “gran ventaja estratégica” las “marcas grandes, sólidas y globales” con las que ya contaba en su catálogo, con producciones de Marvel, Star Wars, Pixar y los clásicos de Disney que sumó al terreno del streaming y que, en América Latina, se tradujo en la llegada de Disney+ y Star+ en noviembre de 2020 y agosto de 2021, respectivamente.

El lanzamiento de estas plataformas ocurrió durante una disparada expansión del rubro, que hasta el inicio de la pandemia de coronavirus -y al menos en Argentina- se repartía entre la siempre dominante Netflix junto a Amazon Prime Video y, tímidamente, StarzPlay, que días atrás fue renombrada Lionsgate+.

Fue cuando la población mundial se hallaba en pleno aislamiento frente al Covid-19 cuando irrumpieron The Walt Disney Company y otras competidoras. Paramount+ lo hizo en marzo de 2021 y tres meses después HBO Max, con la que el conglomerado WarnerMedia (hoy fusionado en Warner Bros. Discovery) reunió en un único catálogo las propuestas nuevas y antiguas de todas sus marcas.

disney-plus.jpg “El ristorantino de Arnoldo”, creada por Diego Topa.

Así todo, este movimiento simultáneo de concentración mediática y de repentina sobreoferta de contenidos, sumado a los efectos económicos de la crisis sanitaria y de la contienda desatada por Rusia en territorio ucraniano en febrero pasado, hoy obliga al streaming a replantear sus tácticas de producción y de membresías para adaptarse a una realidad en la que hay demasiado para elegir pero no los suficientes usuarios con recursos para suscribirse a todo.

En esos aprietos, Netflix, que perdió más de un millón de clientes en los dos primeros trimestres del año, sumará un plan con publicidades -desarrollado en asociación con Microsoft- que lo ayude a recuperar sus pérdidas. Por su parte, Disney la seguirá con una actualización de precios y la preparación de una suscripción más económica y con avisos que llegará a Norteamérica en diciembre.

Y aunque los proyectos no son ajenos a esas transformaciones, con HBO Max como el mayor ejemplo tras su fusión con Discovery y la cancelación de filmes y series como “Wonder Twins”, “Batgirl”, “Demimonde” y “Snowpiercer”, una de las estrategias que parece funcionar es la de mirar más allá de las fronteras norteamericanas y buscarse un lugar entre las audiencias de otras latitudes.

78702865.jpg “Coppola, el representante", con Juan MInujín, está en rodaje.

Para la mayoría de las plataformas no es tan nuevo poner un pie en las industrias regionales, y en pagos locales el arranque resulta prometedor: desde las “Hecho en Argentina” de Netflix, con “Granizo” y “La ira de Dios” (ambas de este año) y las series “El reino” y “Casi feliz” o “Días de gallos” y “Entre hombres”, de HBO Max, la nómina de contenidos realizados en el país se probó, hasta ahora, variada y constante.

“Usamos el término «travelability» (en español, la capacidad de ser trasladado) para referirnos a esas historias. Cuando los creadores hablan de una historia que les resuena en su corazón o en su mente, no importa de dónde venga, va a funcionar con el público porque puede sentirse identificado”, explicó Campbell, en referencia a una mirada que, en Argentina, se aplica a paso firme.

Justamente, hasta septiembre Disney había estrenado 147 títulos producidos por fuera de Estados Unidos en sus plataformas, que ascenderán a 210 para fines de 2022. Entre ellos, la prominente “Santa Evita”, cuyo componente histórico atrajo, según la ejecutiva, a “muchísimas personas alrededor del mundo que quizás no conocían el hecho de que el cuerpo fue oculto durante años, pero saben sobre Evita, sobre lo legendaria que fue y qué rol jugó”.

78704488.jpg Ernesto Alterio y Natalia Oreiro en "Santa Evita".

“Ese fue uno de los proyectos que se plantearon en un principio para esta nueva etapa y la verdad es que no podía creerlo, parecía una leyenda urbana, pero hicieron un trabajo fenomenal en contar esa historia”, dijo Campbell, confesa consumidora de la serie protagonizada por Natalia Oreiro.

La ejecutiva subrayó que están “comprometidos con la programación y los contenidos locales”: “La inflación está muy alta alrededor del mundo en este momento, todos están mirando sus costos, pero estimamos cuántos suscriptores tendremos para 2024, y es rentable. Son nuestros objetivos y estamos decididos a cumplirlos”, aseguró.

Además de “Santa Evita”, en Star+ aparecen “Terapia alternativa”, de Ana Katz, junto a los capítulos dedicados a artistas nacionales de “Bios. Vidas que cambiaron la tuya”. Este año también vio los lanzamientos de “Los protectores”, comedia creada y encabezada por Adrián Suar; de la docuserie “Lo que no sabías del humor argentino”, del comediante y conductor Migue Granados, y en septiembre pasado del drama familiar “Limbo”.

La plataforma pronto lanzará el thriller político “Diciembre 2001”, basada en el libro “El palacio y la calle”, del periodista Miguel Bonasso. La lista sigue para 2023, cuando están previstos los estrenos de “Nada”, de Cohn y Duprat con Luis Brandoni y Robert DeNiro, y de “El comandante Fort”, serie documental sobre el icónico mediático del título.

Aún sin fechas y todavía en etapa de producción figuran “Coppola, el representante” -bajo la dirección de Ariel Winograd-, que completa la lista junto a “Planners”, protagonizada por Celeste Cid; “Bellas Artes” y “Ringo”, con Jerónimo Giocondo Bosia en la piel del boxeador Oscar Bonavena.