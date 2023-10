Talento rosarino que se expande por el mundo

“En Tecso le damos la importancia que se merece a la Investigación y Desarrollo. Desde hace 10 años venimos destinando cerca de un 5% de nuestra facturación anual a realizar investigaciones y validar hipótesis de diferentes mercados e industrias” señala Cecilia Beccaria, Directora de I+D+i de Tecso.

“En estos 20 años nos hemos relacionado tanto con empresas privadas como con entidades públicas para realizar actividades de I+D e Innovación, en busca de resolver de manera novedosa y con tecnologías disruptivas y diferentes, algunos de los problemas y desafíos con los que se enfrentan nuestros partners”.

Entre los casos de éxito, Beccaria destaca una herramienta de visualización de imágenes para relevamientos agronómicos para el Inta y técnicas de inteligencia artificial aplicadas al análisis de semillas para el INTA Oliveros.

También, recalcó la importancia de los proyectos para volcar más tecnología a drones, como el caso de “Skyloop”, una base autónoma de carga para dispositivos de vuelo y una plataforma asociada que permite programar recorridos y facilitar el despegue y aterrizaje de manera autónoma.

“Nuestro objetivo es asociarnos, vincularnos, y generar relacionamientos con otras empresas del ámbito del agro, de lo legal y de las finanzas, para poder aplicar nuestras técnicas de I+D a problemáticas y casos de negocio del mundo real. Utilizando técnicas innovadoras y disruptivas para los diferentes mercados, de manera de generar valor, con innovación, desarrollo, y crecimiento”.

Familia tecseana

A dos décadas de su nacimiento, Tecso se posiciona en lo alto del podio de las cooperativas de desarrollo software más grandes de Latinoamérica, mostrando un crecimiento exponencial desde aquellos primeros cuatro asociados fundadores en 2003 a los más de 150 que hoy la conforman.

Aquí, donde no existen empleados sino asociados, las edades de los tecseanos que trabajan en las distintas áreas de desarrollo van de los 23 a los 58 años. Además, la cooperativa tiene un promedio de permanencia de sus asociados de 6 años, uno de los más altos del sector.

Fiel a sus ideales fundacionales, Tecso también viene acompañando el crecimiento de las mujeres dentro del mundo IT, multiplicando oportunidades laborales y luchando contra los estereotipos y preconceptos. Hoy, del total de asociados, 25% son mujeres y esperan sumar cada vez más mujeres a los distintos proyectos, haciendo hincapié en el aporte “de igual a igual” para la construcción colectiva de la empresa.

Enarbolada en sus bases cooperativistas, puertas adentro la empresa continúa desarrollándose sobre un modelo de funcionamiento horizontal, colaborativo y participativo, poniendo particular foco en sus asociados. Ese trabajo fue una vez más reconocido con la distinción de Empresa B “Best for the World” en la categoría “Workers”, destacando el compromiso que año a año la cooperativa tiene para con sus asociados.

tecso.jpg

Bajo ese mismo eje, Tecso también lleva adelante desde 2009 dentro de su esquema organizativo el Proyecto Aporta Comunitario, que tiene como fin acciones y contribuciones a la comunidad. Hoy, el Proyecto Aporte Comunitario cuenta con la participación activa de 36 asociados encargados de presentar casos y realizar el seguimiento de las donaciones.

Así, durante los últimos 14 años, Tecso realizó una serie de donaciones destinadas a mejorar condiciones de escuelas rurales, comedores sociales, ONG, refugios de animales, bomberos voluntarios por un importe total cercano a los U$100.000.

“Puertas adentro hablamos del valor de la “Cultura Tecso”, una visión que nos permita formar parte de algo mucho más grande e importante que ser solo trabajadores de una empresa de software, sino que podamos ser protagonistas de un cambio más profundo en nuestra sociedad, vinculándonos y cuidando nuestro entorno, el medio ambiente y la comunidad en la que vivimos”, señaló Leonardo Fagnano, actual responsable del Proyecto Aporte Comunitario.