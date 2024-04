Se enfría la euforia financiera: cayeron los bonos y subieron los dólares paralelos

Más allá del contexto internacional, hay señales de que la primavera cambiaria y financiera de las últimas semanas se está enfriando. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anotó su menor compra de dólares de abril, al adquirir u$s 93 millones y acumula un saldo positivo de u$s 15.564 millones. En ese contexto, las reservas subieron u$s 125 millones hasta los u$s 29.358 millones.