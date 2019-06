¿Qué hacemos con los pesos?

Es un clásico a esta altura del año que, quienes gozan de un empleo formal y por ende de una institución como el aguinaldo, puedan estar por estas horas pensando que hacer con los pesos

Ahora hay que ser absolutamente honestos y decir que lo que antes nos daba la posibilidad de pensar en alguna inversión, hoy a duras penas quizás nos alcance para tapar alguna deuda, adelantar alguna compra en el súper y en el mejor de los escenarios apuntar alguna herramienta financiera que nos permita mitigar un poco la enorme pérdida de poder adquisitivo que los pesos van dejando este 2019 (también).

El Indec no deja de desnudar datos muy crueles: una Canasta Básica Total (CBT) que requiere de tres Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVM) para pagarlas, una inflación del +65% i.a., un desempleo proyectado del 12%, etc. En resumen y esto hay que grabarlo a fuego si nos proponemos un país mejor: las fiestas populistas se pagan; la gratuidad no existe y; la sábana no es corta, se las llevaron. Así quedamos los ciudadanos, contribuyentes y votantes, haciéndonos cargo de la demagogia dirigencial que se enriquece de la ignorancia y la pereza, en el fondo son el caldo de cultivo de estos pícaros.

Un profesor universitario nos supo decir que jamás debíamos esperar que el Estado nos resuelva los problemas, lo bueno sería que ya que la solución no viene por este lado, que aflojen la carga asfixiante para quienes tenemos la obligación de generar y aportar. Caso contrario deberán enfocarse en producir los que hoy se especializan en fabricar impuestos.

Vamos a lo nuestro. Si formás parte de los trabajadores activos (dependientes o independientes), seguramente los feriados para vos no existen. Todos los días el escenario nos obliga a generar un mayor valor agregado en nuestra actividad para que nuestro empleador nos siga eligiendo o bien que nuestros clientes resuelvan sus demandas con nuestros productos o servicios.

Otra de tus ocupaciones seguramente pasan por revisar tu estructura de costos y eficientizar cada moneda que tenés en tu poder, aplicarla a lo que te genere rendimientos o te permita seguir funcionando como unidad productiva. No es momento de excentricidades.

¿Y si te sobra una moneda? Cuando no llegás a fin de mes o a cubrir tus cuentas, el desafío que enfrentás es el de generar la diferencia (cambiando de empleo, mejorando tus costos, obteniendo nuevas fuentes de ingresos). Cuando tenés un sobrante de caja, aparece otra ocupación (por supuesto con una situación resuelta) en la que pensar cual es el mejor de los caminos para cuidar tus pesos.

El horizonte es movilizar estos saldos en inversiones que te generen algún rendimiento que empaten (en el peor de los casos) o mejoren los resultados tomando en consideración lo que el proceso de inflación te devora simplemente por no hacer nada.

Opciones para todos los gustos… El tema es muy extenso y pretendo al menos plantear para quienes no son expertos, que hay herramientas para cada perfil de inversores que te pueden permitir (dependiendo de las escalas de tus saldos y de cómo te llevas con el riesgo) darle pelea a la inflación y es necesario.

Mis abuelos Emilia y Paco, decidían guardar sus ahorros en dólares y en una lata de duraznos debajo del limonero. Eran otros tiempos, aunque las costumbres no cambiaron mucho. Hay quienes siguen en esa postura a pesar de: a) Argentina no está necesariamente condenada al éxito y b) que el que apuesta al dólar pierde. Dos máximas que las recuerdo como el llanto de mi hijo Pancho al nacer. Un perfil netamente conservador y que en rigor tan mal no les fue.

Avanzando un poco más, y sin perder el perfil conservador, vamos por el clásico plazo fijo (mínimo 30 días) que ofrece rendimientos del orden del 50 a 55% anuales. Si el escenario de inflación quiebra el 3% para los próximos meses, esta herramienta puede ganarle en 2 puntos. Podes disponer de tus pesos en este plazo mas el interés y antes de las elecciones. Pensalo!

Asumiendo que salimos de lo que consideramos nuestra zona de confort y vamos a jugarnos un poco más, vamos a asumir un riesgo mayor a cambio de una promesa de rendimientos mas altos. Puede fallar decía J.J del Pozo (Tusam), pero en rigor de verdad, las inversiones en activos financieros son un mundo apasionante y en constante evolución. Nada se improvisa. Eso sí, requiere de especialistas que te guíen y conozcan de tus características previamente.

Acciones, letras, bonos, FCI, futuros y la paleta de opciones es tan amplia como perfiles de inversores. Por simplificación de espacios, optamos por resumir en una herramienta el pull de productos: los fondos comunes de inversión.

Hoy por medio de un agente de bolsa o una cuenta comitente via Home Banking podes acceder a especialistas en inversiones que cada cual ofrecen y son quienes construyen productos comerciales que combinan los activos nacionales y de otras plazas internacionales. Estos FCI te ofrecen la posibilidad de participar en los mercados financieros con inversiones (comprando cuotas partes del fondo) con rendimientos que dependerán de tu aversión al riesgo, montos, plazos y tipos de productos. Estos productos le ganan a la inflación.

Estas opciones de inversión en instrumentos financieros ofrecen pronta liquidez (48h horas), plazos de vencimientos cortos y respaldo de instituciones financieras que en Argentina y en los últimos años se han consolidado con resultados formidables. El tema es extenso, requiere un esfuerzo intelectual, aunque mínimo pero nos obliga a repensar nuestras finanzas. Los pesos en las manos se nos derriten, la inflación nos lleva puesto los ingresos y los ahorros. No tomar decisiones un poco más elaboradas nos sale muy caro. De ser proactivos también, se trata la economía. Seguiremos con este tema.