Parate en Acindar: para el intendente de Villa Constitución, "crónica de un final anunciado"

“Veníamos anunciando esta situación cuando se hizo el primer parate importante en Acindar. entre marzo y abril. y porque en la empresa no descartaban que podrían continuar con este tipo de interrupciones. Eso era algo que tenían muy en claro, en virtud de que no había ninguna señal de que se produzca alguna reactivación en el consumo particular, y no hablo solo de la obra pública que no existe”, afirmó el titular del Departamento Ejecutivo de Villa Constitución.