Acindar vuelve a parar su planta en Villa Constitución por el derrumbe de las ventas

González precisó que días atrás se produjo una negociación infructuosa por el acuerdo de suspensiones: "No estamos de acuerdo con el ofrecimiento, en otras seccionales han acordado el 75% para las suspensiones sin la consideración del aguinaldo, y es un número que a nosotros nos aleja".

En relación a la incertidumbre por el posible nuevo parate, el dirigente advirtió que "lo más preocupante y lo más grave de todo esto es que si no se acomoda después del segundo semestre vamos a empezar a tener aún más problemas con el sostenimiento de un buen porcentaje de suspensiones para la segunda etapa del acuerdo".

En tanto, Manuel Casas, secretario adjunto de la UOM Villa Constitución, se refirió a la actualidad del sector: "La situación en general de las industrias nacionales y en especial de las metalúrgicas como el caso de Acindar es complicada. Desde diciembre se registra una caída en la producción, que se acentúa cada mes”.

"La mayoría de los trabajadores esperamos que la situación despegue, la famosa V corta que anunció el gobierno, pero no se va a dar. La caída será mayor. Las consultoras y economistas dicen que no va a haber un despegue. Acindar dice que hasta el año próximo no habrá repunte. El panorama es desolador y preocupante. Pero seguimos trabajando para enfrenta esta situación de la mejor manera", concluyó.

Acindar y la UOM habían acordado en marzo pasado un esquema de suspensiones para preservar empleo. Lo pactado determinó "suspensiones rotativas" con un tope de 15 días por mes, asegurando la cobertura de todos los puestos laborales requeridos y garantizando la continuidad operativa e los servicios de acuerdo a la necesidad de la planta.

La empresa se comprometió a pagar una suma no remunerativa del 83% del neto salarial a cada trabajador suspendido, preservando adicionales históricos (básico, antigüedad, adicional 12% y productividad) y proporcional del aguinaldo, según consta en el acta acuerdo.

La planta de Acindar en Villa Constitución

-Unas 3.000 personas trabajan dentro de la planta de manera directa y otras 1.000 en talleres metalúrgicos que producen para esta empresa. A esto se suman miles de transportistas, fleteros y comerciantes de Villa Constitución que se ven afectados indirectamente por esta crisis.

-Acindar tiene acería propia en Villa Constitución y posee otras tres plantas de terminados en Villa Mercedes, San Nicolás y Rosario.

-Acindar proyectaba producir 1.100.000 toneladas de acero en 2024. Tiene capacidad para producir 1.700.000. La crisis hizo bajar las proyecciones a 720 mil.

-Las ventas cayeron un 40% en los últimos meses.

-Acindar abastece el 60% del mercado de acero para la construcción. El parate productivo es el mayor en 20 años.