Los bonos en dólares volaron y bajó fuerte el riesgo país

En la rueda, el bono AL30 logró superar los u$s 50 y algunos títulos treparon hasta casi 5%, ante mayores apuestas por los activos argentinos tras la fuerte baja de tasas dispuesta por el BCRA la semana pasada. “Los inversores están buscando otras alternativas de inversión, y ya por lo menos no tenés al dólar bajando todos los días, que hacía que el minorista viera caer su resultado a diario en pesos. Entonces ahora los inversores se animan de vuelta a recomprar acciones, y bonos, para tomar más riesgo”, agregó.

A favor de la mejora macroeconómica, aunque con serios riesgos en lo social por la alta pobreza e indigencia que sufren los argentinos, existe una menor presión cambiaria de la mano de una firme liquidación de divisas del rubro agropecuario, lo que le permitió el BCRA superar recientemente la compra de u$s 10.000 millones para sus golpeadas reservas netas.

Sin embargo, el martes el Banco Central (BCRA) debió desprenderse de u$s 73 millones para atender necesidades del mercado, siendo la tercera intervención vendedora con el nuevo gobierno. Así, las reservas brutas perforaron los u$s 28.000 millones, al bajar u$s 198 millones en el día, hasta los u$s 27.980 millones.

El dólar blue cerró a $ 1.035 para la venta en las cuevas porteñas y los dólares financieros finalizaron con una pequeña alza. El dólar MEP trepó $8,47 (+0,8%) hasta los $1.032,36. Por su parte, el dólar CCL subió $2,97 (+0,3%) hasta los $1.083,87.

La Bolsa porteña extendió su racha positiva, aunque hacia el cierre de la jornada se moderaron sus ganancias. El índice S&P Merval ganó un 0,5%, luego de enlazar una mejora del 8,2% en las anteriores dos sesiones, cerca de su récord nominal en pesos de 1.134.440,11 puntos anotado a inicio de febrero.