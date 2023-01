La sequía recorta 12 millones de toneladas a la cosecha de soja

La sequía no tiene piedad y puso al sector agropecuario en un escenario gravísimo. En la primera estimación de la campaña 2022/23, la Bolsa de Comercio de Rosario recortó en 12 millones de toneladas la producción esperada de soja. Así, de los 49 millones de toneladas previstos, ahora se espera un 25% menos. Y la rebaja puede no terminar allí ya que, en medio de las peores condiciones climáticas de los últimos sesenta años, los pronósticos de lluvia no son alentadores para el mediano plazo.