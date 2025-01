La Semana: el Silicon Valley de la Bolsa de Comercio

La quinta edición de la convocatoria para integrar la BCR Startup Network alcanzó un nuevo máximo histórico. El número de inscripciones aumentó 50% en comparación con la edición anterior. Así, la Bolsa de Comercio de Rosario se consolida como un actor clave en el impulso de startups de alto impacto en sectores estratégicos como fintech, agrobiotecnología y climatech. De las 75 startups anotadas, los sectores más representados fueron industria 4.0 (30%), fintech (23%) y biotech (17%). Las tecnologías más utilizadas incluyen inteligencia artificial (42 menciones), software (53 menciones) y hardware (26 menciones). El 26% de las startups se encuentra en una etapa de “growth” (crecimiento), mientras que un 30% está en la fase de “seed” (producto en desarrollo). Las startups seleccionadas accederán arondas de inversión, networking con actores clave y visibilidad en eventos especializados. Además, contarán con el respaldo de la BCR y del BID Lab, que destinan u$s 1,8 millones al desarrollo del ecosistema emprendedor en agrobiotecnología y áreas afines. “Estamos entusiasmados con este nivel de participación, que no solo reafirma la relevancia del programa, sino también el compromiso de las startups por transformar la agroindustria y otros sectores estratégicos”, señaló L aura Rodríguez de Sanctis, gerenta de Innovación y Mercado de Capitales de la BCR.

¿Cuál es el impacto de la tecnología en el empleo? Randstad , la compañía de talento líder a nivel global, presentó nuevos resultados del estudio Escasez de talento, IA y equidad . Del informe surge que el 62% de los trabajadores argentinos considera que el uso de la IA puede mejorar la equidad en el lugar de trabajo. Sin embargo, los datos muestran señales de alarma. Solo el 39% de los hombres y el 34% de las mujeres indican que su empleador les ofreció oportunidades de formación en IA. Los datos que surgen de la investigación muestran inequidades en cuanto a conocimiento, acceso y manejo de recursos, herramientas y capacitación en Inteligencia Artificial. Estos desbalances podrían agravar la falta de trabajadores si no se abordan de manera adecuada. Al respecto, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó: “El acceso equitativo a las oportunidades de formación y desarrollo en IA tiene que ser una parte fundamental de la solución al problema de la escasez de talento que enfrentamos a nivel global”. Quienes se muestran más conformes con el acceso a las oportunidades de desarrollo y formación específica en IA son los trabajadores de la franja de 25-34 años (52%) y los de la franja de 35-44 años (50%). Los más disconformes están en la franja de 55-64 años (25%).

Fundamentos de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL (7).png El desafío de gobernar, mejorar la calidad de vida y tomar decisiones sin la ayuda de la inteligencia artificial.

El potencial de Bioceres

El negocio de la tecnología está fuertemente vinculado a Rosario. Dos de los principales analistas que siguen a Bioceres Crop Solutions en Wall Street están anticipando un repunte para la acción este año, tras una caída en 2024. Así lo reportó la agencia de noticia económicas Bloomberg. Ben Klieve, de Lake Street Capital Markets, tiene un precio objetivo de u$s 13, mientras que Austin Moeller, de Canaccord Genuity, ve un potencial alcista de 42% hasta u$s 9,5, desde los niveles del lunes 6 de enero. Moeller recordó que la demanda de fertilizantes, biopesticidas y otros insumos agrícolas se vio impactada en 2024 por el arrastre de la sequía del año anterior y por el brote de cicharrita en el maíz. Y resaltó que, pese a esos golpes, que en el sector de insumos provocó una seguidilla de resonantes defaults, Bioceres dio una gran señal de fortaleza financiera a fin de año, realizando pagos por u$s 20 millones correspondientes a obligaciones negociables de Rizobacter, su principal unidad de negocio. “Se vuelve así la única empresa grande del sector con ONs que ha pagado en tiempo y forma, que tiene caja para pagar todas las deudas del verano y que le sobrará efectivo”, señaló Mauro Mazza, analista de Bull Market Brokers, a Bloomberg Línea.