"Hay un proceso de franca recuperación"

- Estuvo recorriendo empresas. ¿Qué están registrando en cuanto a actividad económica?

- Uno queda asombrado por esta provincia, que tiene la dimensión de un país por su territorio, diversidad y potencial productivo. Es asombroso. Hay muchísimas empresas que están en valores interanuales superiores a 2019. Estamos en un proceso de franca recuperación en general en todos los sectores y hay algunos que se destacan, que tienen que ver con la agroindustria, con los alimentos, sobre todo de exportación. También otras industrias vinculadas a todo lo que arrastran estos grandes sectores como autopartes, muebles, sector tecnológico, metalmecánica. Esta gran diversidad genera un efecto arrastre de las grandes hacia todos los proveedores que operan con ellas y eso a su vez tracciona lo que son los pequeños talleres familiares, de oficios, la búsqueda de personal, la capacitación. Hay una cuestión muy clara y es que en el interior del interior, como nosotros decimos, hay lugares donde la demanda de personal que tienen las industrias es insatisfecha y que realmente se necesita un proceso de articulación, de capacitación, a los fines de poder abastecerlos. Por ejemplo: de torneros, de personal de software y tecnología para sembradoras, por decir algunos. Hay que seguir trabajando. Es una gran desafío.

- ¿Esa reactivación que observan es por una demanda rezagada a raíz de la pandemia o porque los sectores tienen buenas expectativas a futuro?

_ Hay varias cosas. Nosotros tenemos un mercado internacional muy demandante pero a la vez selectivo. Este esquema selectivo implica la incorporación de procesos tecnológicos en todos los productos que se exportan desde la provincia. Santa Fe lidera las exportaciones de carnes, de lácteos, de la agroindustria. Y en ese liderazgo, las inversiones son permanentes. De hecho, hay inversiones que se están haciendo ahora y hay otras proyectadas en los próximos meses, para 2021 y el próximo año. Ese es un tema de expectativas y la lectura de un posicionamiento externo. Por otro lado, hay expectativas que de a poco se van acentuando en el mercado interno, después de varios años muy complejos. Hay sectores que se van afianzando. Hablo por ejemplo de fábricas de piletas, muebles, la construcción, más allá de la obra pública, y todo esto tracciona. Esos son cuestiones reales, no expectativas. Son hechos que tienen que ver con una demanda concreta que se está dando. Aunque esto se está acomodando hay que decir que meses atrás tuvimos problemas de abastecimiento de determinados insumos. Por ejemplo, de perfiles, cemento y cuestiones vinculadas con la construcción. Por otro lado, estamos en la articulación diaria con el gobierno nacional y tenemos un ida y vuelta permanente en cuanto a la falta de determinados insumos. Pongo de nuevo el ejemplo de la agroindustria, que sufrió la falta de neumáticos que se necesitan y no son producidos en el país, y otros insumos que se producen acá pero no alcanzan en función de la demanda. Ahí se generan algunos inconvenientes. Lo mismo con el acero y otros insumos. Por lo tanto, bienvenidos sean estos problemas, porque son problemas de adecuación, de reconversión y de una demanda que tracciona muy fuerte. El trabajo que se está haciendo desde Producción de Santa Fe tiene que ver con eso. Con una presencia fuerte en el territorio, de articulación fuerte con las empresas, y de ir resolviendo cuestiones puntuales.

eco201.jpg ChachiVerona

- Un ejemplo cercano es lo que sucede con la cadena láctea, que creció el año pasado pero con tensiones entres sus eslabones ¿Cómo se posicionan para administrarlas?

- Es tal cual. Esto sirve en la medida que el crecimiento sea armónico y equilibrado. Que realmente sea ganar - ganar. Hoy el precio de la leche en polvo, que marca el parámetro de las exportaciones, es el más alto de los últimos 5 o 6 años. Hoy tenemos un precio muy importante en el exterior que va mejorar el valor para las industrias lácteas. Algunas de ellas, fundamentalmente las vinculadas al mercado interno, estaban con dificultades. Esto permitió que las empresas en la provincia generan un proceso de reconversión con incremento de las exportaciones. Muchas de ellas que estaban en el 15% hoy están en el 30 ó 35%. Diría que, del total de lácteos que se producen en la provincia, casi el 40% tienen destino a mercados externos. Eso permite mejorar la ecuación. Ahora bien, eso sirve en la medida que derrame en el tambero y en un mejor precio de la leche. Porque esto permite que no se caiga el primer eslabón, que hoy tuvo incremento de costos y está en una situación compleja. Uno le pide eficiencia, trabaja en esquemas de capacitación, de mejoramiento de procesos productivos, tanto en el campo como en la industria, pero llega un punto en el que el precio del litro de leche es una cuestión central. Nosotros no vamos a decir cuánto tiene que valer la leche, pero lo que sí creemos es que son para tener en cuenta en los ámbitos de trabajo como el Consejo Provincial de Lechería, para que toda la cadena funcione bien y tenga precios que le permitan procesos viables.

- La prórroga de la ley que estimula al sector del biocombustible está frenada. Hubo una solicitada de entidades empresarias sobre el tema ¿Tienen alguna línea de trabajo con el gobierno nacional por este tema?

- Adherimos a esa solicitada. Además enviamos una nota al gobierno nacional pidiendo la continuidad de esta ley. Justamente porque estamos con un sector en dificultades y en el cual se hicieron muchas inversiones. Además, en Santa Fe la actividad está incorporada a nuestra matriz productiva, fundamentalmente lo que tiene que ver con biodiesel. Por tanto, en esta liga en la que se está trabajando, fundamentalmente con la provincia de Córdoba, Tucumán y otras, tuvimos una posición muy clara.

- La Bolsa de Rosario recortó en 4 millones de toneladas la cosecha de soja con una fuerte afectación en Santa Fe ¿Cómo ven la campaña?

- Fundamentalmente se da en determinados lugares o departamentos de Santa Fe y en las sojas de segunda. Eso se debe a la falta de lluvias en en febrero y parte de marzo, que afectó con caída de flores o menos chauchas. Seguramente estas sojas se van a ver afectadas. Hay zonas donde no hubo problemas, donde cayeron lluvias que les permitieron tener muy buenas expectativas. La foto en general de la provincia es buena. Nosotros tenemos la producción de leche, de carne, y la agricultura. En este último caso si bien bajaron las estimaciones, la producción es buena. Y en el caso de la producción láctea y de carne estamos en una buena situación. Se hicieron muy buenas reservas, se están empezando a picar maíces de segunda, los de primera se hicieron. Estamos en plena cosecha de maíz de primera. O sea que genera todo mucha expectativa. Es un mercado internacional que demanda pero a la vez es selectivo y con expectativas de buenos precios de los commodities. Además, en el Ministerio estamos trabajando en varios frentes, por ejemplo, los caminos de la ruralidad. Es algo largamente esperado, un viejo anhelo para todas las producciones intensivas, las escuelas y familias rurales. Esto tiene que ver con la conectividad, con la producción y son ejes centrales y lo que la gente pide en el campo.

- ¿En qué líneas de acción están trabajando en el Ministerio, tanto en cuanto a estímulo a la producción como en tema precios y consumo interno que también depende del área?

- Billetera Santa Fe funciona muy bien. Superamos los 3.500 comercios y 130 mil usuarios. Es un fuerte estímulo al consumo. Apostamos a que se reactive el comercio, que tuvo años muy complejos . Hoy este esquema es una herramienta clave para todos, especialmente en cuanto a alimentos. La incorporación de la carne generó una expectativa muy fuerte. Por otro lado, lo del boleto estudiantil gratuito es otra herramienta muy fuerte. Depende de Transporte y demandó una inversión enorme. Estamos trazando líneas de Buenas Prácticas Alimentarias, sobre la calidad de los alimentos que se producen para esta demanda selectiva tanto en Argentina como en el mundo. Cada vez se pide más orgánico, producción con más cuidado del medio ambiente, más salud para todos. Son lineas de trabajo en función de lo que demanda el mundo.

- ¿Van a hacer cambios al régimen de promoción industrial?

- Sí. El secretario de Industria está trabajando fuerte en eso. Delineando un esquema de trabajo que vamos a charlar en los próximos días. Pero en esto hay cuestiones centrales que hay que aggiornarlas a las actuales circunstancias. Por otro lado, con el gobierno nacional se trabaja fuerte en áreas y parques industriales. Hay grandes inversiones intra y extra prediales. Y toda la infraestructura que conlleva temas de transporte como lo ferroviario, los planes circunvalar, el tema de la hidrovía, que es una cuestión central para el país y fundamentalmente para Santa Fe.

- El gobierno nacional estaría por lanzar líneas de inversión productiva que funcionaron en 2020 y permitieron reactivar el crédito ¿Hay algo nuevo y como estaría incorporándose Santa Fe?

- Estamos en vísperas del lanzamiento de un programa muy, pero muy importante, de financiamiento para todo el sector productivo que incluye el agropecuario, el industrial y todas las cadenas productivas de Santa Fe. Se están delineando los últimos retoques y en las próximas semanas va haber avances importantes. Tiene en cuenta todos los sectores y además se están estimulando herramientas que tienen que ver con el seguro agropecuario, con el cuidado de los suelos, de los recursos, con Buenas prácticas Agroalimentarias y todas cuestiones vinculadas a la capacitación, la incorporación de procesos tecnológicos. Hay un trabajo muy bueno con el sector privado, con las entidades, las industrias, los productores y se trabaja de forma permanente y hay un acompañamiento que hay que destacar.

- Los acreedores comerciales de Vicentin motorizan una propuesta para capitalizar acreencias y evitar el desguace de la empresa. El Banco Nación respaldó la iniciativa. ¿Santa Fe tiene alguna participación en esto, están dialogando con estos sectores, cómo ve la iniciativa?

- Primero quiero decir que me parece muy saludable la iniciativa. Diría que es “la” iniciativa. Sumar empresas, productores, cooperativas, actores del sector que conocen bien el tema, acreedores bancarios, y capitalizar deuda. Poner en valor, en funcionamiento, esta empresa es el gran desafío. Por lo que significa para la provincia y para el país. A nosotros nos parece realmente saludable que se dirima en este ámbito y que exista este tipo de proyectos y propuestas. Lo veo muy bien y en la medida que podamos colaborar lo haremos. Estamos conversando con ellos y en en la medida que nos lo pidan, vamos a colaborar.

-¿Les pidieron algún apoyo específico o son sólo conversaciones preliminares?

- No. Son conversaciones y estamos siguiendo atentamente todo este proceso.