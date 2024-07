Este lunes comienza la nueva política monetaria del BCRA de "emisión cero"

Dejará de colocar pases pasivos y comenzará a administrar la liquidez a través de las Lefi, letras emitidas por el Tesoro. El pago de los intereses no se hará con emisión, sino con más ajuste fiscal.

El Banco Central pondrá en marcha este lunes el nuevo esquema de política monetaria con el que cerrará otro grifo de emisión. Dejará de colocar pases pasivos a los bancos para esterilizar los pesos en circulación y comenzará a administrarlos a través las nuevas Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), emitidas por el Ministerio de Economía. Así, concluirá el pasamanos de deuda desde el BCRA hacia el Tesoro. En adelante, los intereses de esos pasivos ya no serán afrontados con emisión, sino con un ajuste fiscal extra. El mercado seguirá con atención la decisión que tome la entidad que preside Santiago Bausili en cuanto a las tasas, esto es mantenerlas o subirlas.

Es por esta mecánica que los funcionarios aseguran que el nuevo esquema monetario no implicará cambios significativos para la administración de la liquidez de las entidades financieras. “El plan es que a los bancos no les cambie nada en el día a día. El funcionamiento será muy similar al de los pases”, dijeron al diario Ambito Financiero en un despacho oficial. Además, por disposición del BCRA, pese a ser emitidas por el Tesoro, las Lefi no computarán para el tope de financiamiento al sector público que tienen las entidades.