El pago de intereses de deuda provocó déficit financiero en las cuentas de julio

El Sector Público Nacional cerró el mes con números rojos. La cifra sería mayor si se computaran las letras capitalizables

19 de agosto 2025 · 19:50hs
Caputo y Milei. Las cuentas públicas se tensan por efecto de la deuda.

Caputo y Milei. Las cuentas públicas se tensan por efecto de la deuda.

El Sector Público Nacional (SPN) registró en julio un superávit fiscal primario de $ 1,75 billones pero con un resultado financiero de deficitario por $ 0,17 billones. Esto fue así por el pago de intereses de deuda por $1,92 billones.

El economista Claudio Lozano explicó que la acumulación de vencimientos por deuda explica el déficit financiero fiscal del mes. Los pagos de julio, dijo, equivalen a siete meses de financiamiento a las Universidades Públicas.

Pero esta explicitación, sigue ocultando los intereses que se capitalizan todos los meses y no se pagan. “El tan declamado superávit financiero que a siete meses de este año acumula $ 2,93 millones, desaparece frente a la acumulación de intereses impagos por capitalización que ascienden a 47,9 billones”, dijo. Y recordó que esa cifra “supera por lejos el gasto en jubilaciones y pensiones”.

La ruta del gasto

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) subrayó que el Tesoro “tiende a emitir títulos en pesos capitalizables en sus licitaciones”, lo que significa que los intereses generados pasan a ser parte del capital y son únicamente abonados cuando se paga el último. En julio de 2025, al incluir los intereses capitalizados de las Lecap, el resultado financiero se tornaría deficitario en $3,93 billones, considerando que en ese mes se capitalizaron $ 3,76 billones.

A su vez, según la revisión del FMI del 1º de agosto, los intereses capitalizados hasta mayo de 2025 alcanzaron $12,27 billones, mientras que en junio, solo las Lecap representaron $ 1,68 billones. Por lo tanto, en los primeros siete meses del año, el resultado financiero pasaría de un superávit de $2,93 billones a un déficit de $ 14,78 billones.

Por el lado del gasto primario, el Cepa informó que cayó 1,3% interanual en términos reales. Frente a julio de 2023, se observa una contracción de 24,6%, lo que refleja la consolidación del ajuste realizado.

El gasto en jubilaciones cayó 0,9%. En el caso de las universidades, baja fue de 26,6% mientras que los subsidios económicos registraron una caída del 37,8% en términos reales respecto del mismo mes de 2023.

Las transferencias a provincias aumentaron 99,6% interanualmente, lo que responde principalmente al cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la baja base de comparación interanual. Respecto de 2023, la caída fue del 53,1%.

La obra pública cayó 84,9%, en relación con 2023, mientras que el rubro “Otros programas” bajó 11,7% en relación a julio de 2024 y 35,7%comprando contra el mismo mes de 2023. En este grupo se concentran políticas sociales como Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

