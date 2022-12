El FMI dejó sin cambios los sobrecargos por la deuda

El directorio del Fondo Monetario Internacional no llegó a un acuerdo para eliminar o reducir los sobrecargos que cobra a los países a los que les presta por encima de la cuota societaria, como fue el caso de Argentina durante el macrismo

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) no llegó a un acuerdo para eliminar o reducir los sobrecargos que cobra a los países a los que les presta por encima de la cuota societaria. De esa forma, l a Argentina seguirá pagando unos u$s 1.000 millones al año como consecuencia que el crédito que tomó Mauricio Macri excedió casi siete veces ese cupo.

El reclamo de reducir o eliminar los sobrecargos fue fogoneado por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en paralelo a la negociación con el organismo para refinanciar la deuda de u$s 45 mil millones que dejó el gobierno anterior. Pese a recibir el aval de importantes países del G 20 para avanzar en ese sentido, el gobierno argentino no logró el consenso suficiente dentro del board del Fondo para lograr su cometido.