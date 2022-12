El empleo privado registrado acumula 21 meses en suba

El informe muestra que, según datos relevados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, la evolución de septiembre “evidencia una continuidad en la recuperación de puestos de trabajo luego de la pandemia y la gestión de Cambiemos que acumula 21 meses de crecimiento sostenido”.

Al noveno mes del año, se recuperaron 439 mil puestos de trabajo, partiendo desde el mínimo producido por la pandemia en julio de 2020.

Sin embargo, Cepa destaca que previo al inicio de la pandemia, “el empleo privado ya se encontraba en una situación crítica”, debido a que “la crisis del gobierno de Cambiemos significó la destrucción neta de 276 mil puestos a diciembre 2019 y 292 mil respecto a febrero de 2020.

De modo que con el proceso de crecimiento, “a septiembre de 2022 se han recuperado 245 mil puestos por encima de la cantidad de puestos post pandemia, y restan aún recuperar 47 mil puestos para alcanzar los niveles de empleo previos al gobierno de Cambiemos”, indicó Cepa.

Los números muestran no sólo resultados positivos respecto al mes anterior, y con un ritmo de crecimiento mayor, sino que los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) anticipan datos positivos para el mes de octubre.

Por sectores

En relación a los sectores de actividad, en septiembre diez de los catorce sectores incrementaron la cantidad de personas trabajadoras, particularmente estuvo impulsada por construcción (+7,1 mil) y comercio (+5,7 mil).

En tanto, el sector de electricidad, gas y agua si bien no tuvo crecimiento significativo de puestos de trabajo tampoco registro una destrucción, a diferencia de los sectores de agricultura, finanzas y pesca que presentan reducciones respecto del mes previo.

También el registro de septiembre muestra una reducción en la heterogeneidad sectorial que venía experimentando la recuperación.

“Esto muestra que la recuperación del empleo tuvo distintas velocidades”, indicó Cepa y detalló que “el primer grupo se compone de sectores dinámicos, que no solo crecieron con respecto a los niveles de empleo de julio 2020, sino que han superado los valores prepandemia (febrero 2020)”. En tanto, “el segundo grupo, de sectores en recuperación, aún no llegaron a los niveles pre- Covid, pero crecen en la cantidad de puestos de trabajo desde julio del 2020 a septiembre de 2022” y finalmente, “un último grupo de sectores se mantiene en crisis: la recuperación de puestos sólo comenzó hace apenas unos meses, y no en todos los casos”, detalló.

Por otra parte, el 95% de las provincias ya registran más empleo privado que en febrero 2020, y no se observa una heterogeneidad regional como en meses anteriores, sino una mayor homogeneización. En ese sentido, Caba, Cuyo y el NOA son las regiones que más dificultades presentaban para recuperar los niveles de empleo de febrero 2020. Sin embargo, a septiembre todas las provincias se ubican en niveles cercanos a los registrados en pre-pandemia, excepto Tucumán.

Ingresos

El incremento, en el último mes, de la evolución de la media y mediana salarial quedó por encima de la inflación: el aumento de la mediana y la media salarial fue del orden de 6,6% y 7,3% respectivamente frente a una inflación de 6,2%, detalló Cepa.

El nivel actual se mantiene en valores equivalentes de finales de 2019, es decir, “no ha logrado recuperar nada de lo perdido durante la gestión de Cambiemos”, detalló.

“Esto difiere sensiblemente con lo sucedido en la serie de empleo, donde la recuperación de puestos alcanzó el 90% de lo perdido”.