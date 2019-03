El dólar trepó ayer 70 centavos y se acercó a los $41 luego del discurso de Mauricio Macri en la apertura de la sesiones legislativas. En al city rosarina cerró la semana a $40,80 —su máximo en cinco meses— mientras que en el mercado mayorista terminó en $39,81, en una rueda donde la divisa norteamericana se apreció en todos los mercados emergentes.

Durante la rueda de ayer el recorrido del billete —que en la semana acumuló alza de 63 centavos— se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ascendió 66 centavos a $ 39,81 y terminó con un avance de 59 centavos desde el viernes pasado.

Pese al salto que registró el tipo de cambio, el dólar se mantuvo cerca del piso de la banda que hoy operó entre $38,64 y $50,01.

Sin embargo, por lo que los analistas llaman el beta argentino que provoca que las subas y las bajas se potencien en la plaza doméstica, "el dólar subió más del doble de lo que lo hace en el resto de la región", señaló el economista Christian Buteler.

Para el público en general la divisa llegó a los $41,15 en algunas entidades financieras y el valor mínimo fue de 40,70 en el Banco Nación, el HSBC y Banco Piano.

"La mala jornada en emergentes, el real se depreciaba un 1 por ciento por ejemplo, y el desarme de algunos inversores mostraba caída en bonos y en la bolsa; junto con la demanda por la divisa americana", indicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

"Luego de la licitación de las Leliq donde se esperaba que la tasa subiera hasta niveles del 51 por ciento, bancos e inversores volvieron a volcarse por la divisa americana", agregó el analista para explicar la suba hasta los $39,81 que lo llevaron a un nuevo máximo anual.

La tasa de Leliq cerró la semana en 50,219 por ciento promedio y desde el viernes pasado avanzó 698 puntos básicos. El Banco Central de la República Argentina adjudicó ayer Letras de Liquidez a 11 días de plazo por $200.000 millones a una tasa máxima adjudicada de 50.5399 por ciento una mínima de 47,999 por ciento y la promedio quedó 50,219 por ciento.

Frente a un vencimiento por $166.694 millones, el Central produjo un absorción de pesos de $30.200 millones.

"Probablemente motivado por el rebote del dólar el BCRA terminó adjudicando más pesos de lo anunciado", dijo el economista Buteler y concluyó que a la fecha el stock de Leliq cerró en $858.344 millones.

En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó estable a un promedio del 46 por ciento. El volumen negociado en el segmento de contado u$s 636,3 millones sin operaciones en el segmento de futuros MAE.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en u$s 68.344 millones. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de u$s 96 millones. Se efectuaron pagos a organismos internacionales por u$s 46 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s 7 millones.