Crece la preocupación en la UOM ante un escenario "inédito"

"Estamos ante un escenario inédito", planteó el asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, Pablo Cerra, para explicar la combinación de una crisis que combina recesión, inflación, conflictos entre sectores y también problemas de empleo. "Esto nos genera mucha incertidumbre y estamos preocupados", dijo el representante del gremio que conduce Antonio Donello, quien ubica al problema de la salud de los trabajadores como prioritario. "Para los trabajadores no hay mejor cosa que la obra social de su sindicato, que es un sistema solidario, donde a ellos y a su familia se los atiende aunque la patronal no aporte el dinero que le retiene", recordó Cerra, quien además valoró el rol del sindicalismo en Argentina. Por eso, para el abogado de la UOM, la salida frente a esta situación es con "más trabajo y mejor remuneración".

Como actividad, la preocupación es muy grande de parte de la UOM local, porque vemos un escenario de varias crisis que están confluyendo en un mismo punto, algo que nunca sucedió. En la historia tuvimos crisis inflacionaria, crisis recesivas, crisis por conflictos entre sectores, de desempleo. Lo que nunca hemos tenido es que todos esos puntos estén juntos. En este momento observamos que todos esos elementos se unen, lo cual no solo es novedoso sino que nos genera incertidumbre sobre cómo vamos a resolver todas esas situaciones. Por ejemplo, cuando tuvimos crisis recesivas pero con estabilidad económica y la gente perdía su empleo pero tenia una retribución indemnizatoria por la pérdida _lo cual, aclaro, nunca es bueno_ , eso que cobraba le ayudaba a subsistir hasta cuando conseguía trabajo nuevamente. En un escenario como el que estamos hoy, vemos que va a costar percibir las indemnizaciones, pero aún percibiéndolas, la gente no subsiste un mes con lo que percibe. Entonces, estamos ante un escenario inédito . Por otra parte, la incertidumbre hace daño per se, porque el no saber qué se avecina es un problema en sí mismo y trae muchos daños colaterales.

Uno de esos daños es la salud de los trabajadores. Algo que le preocupa muchísimo al secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, que lo tiene entre sus prioridades. Hoy se habla tanto de las obras sociales sindicales y hay que decir que para los trabajadores no hay mejor cosa para su salud que la obra social de su sindicato, que es un sistema solidario, donde a ellos y a su familia se los atiende aunque la patronal no aporte el dinero que le retiene. Recordemos que el aporte que se hace en parte del pago de obra social es plata de los trabajadores que las patronales retienen y tienen que pagar. En el caso de la obra social de la UOM, hay una morosidad de entre un 30% y 40%. Eso es histórico y crónico y con las crisis se acrecienta. Para poner un ejemplo: una familia metalúrgica tipo, de cuatro personas, se sostiene con un aporte de 40 mil pesos por mes. La realidad es que aunque las patronales paguen todo el aporte, es insostenible para sostener el sistema de salud.

¿Qué impacto tuvo en esto la fuerte aceleración inflacionaria de los últimos meses?

Estamos en un escenario inflacionario donde muchos insumos son importados y en dólares. Entonces es inviable incluso cubrir una gripe, mucho más si se trata de tratamientos crónicos o prolongados que requieren medicamentos especiales, como oncológicos, insulina, etc. Cualquiera puede darse cuenta de que eso es insostenible. Frente a eso, la obra social le da prestación igual por su carácter solidario. Querría saber qué prepaga podría darle a un grupo familiar prestaciones por 40 mil pesos por mes. Y aún más, qué prepaga atendería a cualquier afiliado si un mes no está pago. Entonces, me consta que a Donello le preocupa mucho saber que está en riesgo la salud de sus afiliados.

¿Cómo hacen para enfrentar este contexto de ajuste que generó recesión y licuación del poder adquisitivo del salario?

Hay que hacer un planteo de cómo llegamos hasta acá. Preguntarse cómo un sistema extraordinario, que es un ejemplo en el mundo, como el de las obras sociales en Argentina, sea inviable. Si eso ocurre es porque todos tenemos algo de culpa. Recordemos que el sistema está planteado para una cantidad determinada de trabajadores registrados. Eso hace que funcione y sea solvente. Si tenemos un universo de población laboral donde son más los desempleados o los informales que los registrados, el sistema va a empezar a fallar. Si tenemos, como ocurrió en los 90, una desregulación, que generó el principio de la partida de defunción del sistema de obra social, el sistema se empieza a caer y también la solidaridad. En ese momento los sueldos más altos se iban a las prepagas u otra obras sociales y ahí se empezó a dañar. Siendo bien pensado esto pasó porque ideológicamente pensaban otra cosa. Siendo mal pensado, lo hicieron a propósito para que se desarticule completamente la obra social y empezar a dañar al sistema solidario. El sistema en sí mismo sigue siendo perfecto, el problema es que hay que buscar las condiciones que lo vuelvan a hacer así. La condición esencial es el trabajo. Mientras haya más trabajo y mejor remuneración, vamos a encontrar que las cosas van a funcionar como funcionaron durante muchos años.

¿Hay algunos cambios con el anuncio de Milei de permitir la libre elección de obras sociales?

El sistema de elección existe de los 90, no hay nada novedoso. Lo único que cambió es que antes tenía que permanecer en la obra social y ahora puede ser de inmediato el cambio. Existe hace mucho tiempo. Pero los trabajadores tienen que saber que si se cambian a una prepaga, cuando vean que desde la patronal no les derivan los aportes, van quedar sin cobertura. Muchos trabajadores no saben que la patronal no les hace los aportes que les retienen y se enteran cuando van al sanatorio. Esta situación no tiene nada de positivo. Creo que, como en todo laberinto, la salida es por arriba y la mejor solución es fortalecer el trabajo, volver a una sociedad donde el trabajador y su familia tengan trabajo bien remunerado.

Es el origen de la actividad sindical

Sí. Como apoderado de la UOM y no siendo dirigente, destaco la función del sindicalismo en Argentina, tan vapuleado últimamente, tan mal visto, en algunos casos por malas gestiones. Pero no por eso hay que menoscabar el modelo sindical argentino, que es ejemplo en el mundo. El sindicalismo ha hecho uso de lo que la ley dice sobre los sindicatos y es ampliar su alcance. El gremio no está solamente para defender a los trabajadores cuando hay despidos, sino también para promover el trabajo y otras áreas vinculadas con él. Desde la UOM Rosario y con Donello al frente hemos orgullosamente formado parte de salvataje de empresas, hemos hecho nexo entre las partes para juntar al capital privado y ayudar a salvar a una compañía. En ese sentido, quiero destacar como ejemplo en la ciudad la proveeduría de la Asociación de Empleados de Comercio, un gremio con el que hay que sacarse el sombrero por cómo brinda a sus afiliados la posibilidad de acceder a productos, en algunos casos de mejor calidad y menor precio. Ese es el sindicalismo también. Lo reitero en un momento donde quieren instalar a sindicato como mala palabra. Hay que hacer un mea culpa y reconocer que a veces estuvieron mal las gestiones, pero no el modelo.

La UOM participa de la Federación de Mutuales Sindicales (Femusa) que busca unificar las prestaciones entre gremios ¿Cómo sigue esa experiencia?

Sí, la UOM forma parte del conjunto de mutuales sindicales que se han agrupado en una federación que es la Femusa, que permite que los afiliados de esos gremios tengan acceso a bienes y servicios que serían imposibles e otra manera. Es allanarle el camino para llegar a esos lugares, muchas veces articulando con el capital como los proveedores, por ejemplo. Uniendo gremios y empresas y formando una comunidad y en contra de lo que se apunta desde otra ideología.

¿Cómo ve el escenario del empleo y la disputa sindical en este contexto?

Irremediablemente el problema del empleo va a ocurrir. Hace 20 años que estoy resolviendo conflictos colectivos y hay un manual de resolución, que uno va aplicando a medida que pasan las cosas. Ante un conflicto de baja de actividad primero se adelantan vacaciones, luego se hacen capacitaciones, luego se sobrestokea, todo consensuado entre gremio y empresa. Pero cuando llega el punto en el cual se agotaron estas medidas, irremediablemente van a venir los despidos. No hay manera de frenarlos. Alguno puede atrincherarse, pero tarde o temprano va a pasar. Estamos viendo que esa tormenta viene y vamos camino a ella pero no sabemos, en la incertidumbre, qué va a pasar. El problema es que entramos a esta tormenta sin espaldas, algo que sí teníamos en otro período de gobierno. Acá las empresas entran a esta tormenta sin tener espaldas. Obviamente no es lo mismo una empresa grande como Acindar que una de tres o cuatro trabajadores. Pero lamentablemente vamos camino a eso y esperamos un golpe de timón que ahora no vemos. Por eso, estamos preocupados.