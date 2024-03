Conflicto en Acindar: amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Los trabajadores de Acindar lanzaron un paro por tiempo indeterminado a partir del 11 de abril venidero en caso de no tener respuestas por parte de la empresa y las cámaras metalúrgicas respecto al pedido de aumento salarial del 75% solicitado teniendo en cuenta los niveles inflacionarios. Además, denunciaron que el salario básico de los trabajadores del sector está congelado desde noviembre de 2023.