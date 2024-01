Carlos Rodríguez criticó a Milei: "Dijo que tenía equipos e ideas, pero lo único que hizo fue subir impuestos"

Rodríguez dijo que la intención de reinstaurar el impuesto a las Ganancias es muy negativa. “Una vez en la historia que se logró que los gobernadores peronistas sacaran Ganancias porque les convenía a ellos y a Sergio Massa. Fue una bendición y volver a implementarlo en forma temporal es volver a ponerlo para siempre. Habría que volver a probar otra alternativa: subir el IVA, el impuesto al cheque, lo que sea, pero esto no”.

“La mayoría de los países tienen un impuesto a la renta, pero no IVA al 21%, Ingreso Brutos, cargas patronales y Bienes personales. Cada uno tiene uno de estos, pero no todos juntos”, afirmó en declaraciones al sitio Infobae.

-Pero Milei le prometió al FMI un ajuste de cinco puntos del PBI para este año

-Ese es un problema de Milei. El eligió ser presidente y tuvo muchos meses para prepararse, dijo que tenía equipos, ideas y financiamiento. Pero lo único que mostró hasta ahora son subas de impuestos. En todo caso, que suba cualquier otro impuesto o mejor baje un gasto.

En cuanto a la intención oficial de reformas Bienes Personales, Rodríguez apuntó que “es fundamental eliminarlo; él dice que lo cambiará por un ratito, pero es por 4 años, o sea que no lo elimina, sino que le baja la alícuota a los más ricos pero deja la alícuota mínima igual”.

“Ese impuesto no está en otros países y si lo mantiene nadie va a blanquear, porque desincentiva el blanqueo en dólares de la gente a la que le creció el patrimonio por la fuerte devaluación que llevó adelante en diciembre”, disparó.

“Un blanqueo en medio de una recesión no tiene sentido. Nadie va a poner un dólar después de la experiencia con Macri y en una situación política mucho más frágil. Está quemando una buena idea porque cuando lo haga no funcionará”, indicó el fundador del CEMA.

También criticó la suba de las retenciones. “Las generalizó, lo cual es horrible. El presidente no puede prometer subas y bajas de impuestos por un ratito”.

En cuanto al desarme muy gradual del cepo a las importaciones, señaló que “el Banco Central acumula reservas a costa del cepo, de no dejar importar y no del aumento de la demanda de dinero. Y en Argentina importar es clave para que ingresen bienes intermedios y de capital. Pero así la economía cae a pique, cae la recaudación y eso va en contra del objetivo de lograr el superávit fiscal. Esto no cierra: No la ve”.

Sus mensajes en X

En X, Rodríguez mencionó la reversión del impuesto a las Ganancias, que ingresará este martes al Congreso. “Pone un nuevo impuesto al ingreso con base de 1000 dólares. No estoy de acuerdo. Ese impuesto viene para quedarse. Milei desaprovecha la puerta que abrió Massa al eliminar cuarta categoría en Ganancias”, dijo el liberal.

Según se prevé, la nueva ley de Impuesto a los Ingresos Personales establecerá un mínimo no imponible de 1.350.000 pesos y por el cual alrededor de 800 mil personas volverán a pagar el impuesto. Con la última suba del salario mínimo, en la actualidad sólo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1.980.000.

Pese a que el año pasado, Javier Milei —en calidad de diputado— votó a favor de derogar la cuarta categoría de Ganancias, ahora como presidente seguirá el plan de su ministro de Economía, Luis Caputo, de restituir el tributo, como una de las medidas a aplicar en la búsqueda del equilibrio fiscal. Esto le permitirá al Gobierno aumentar la recaudación, ya que la reforma aplicada implicaba una pérdida de $1 billón para las arcas del Estado Nacional y otro tanto para las provincias, puesto que es un impuesto coparticipable.