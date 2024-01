Argentina recibió u$s 4.700 millones del FMI y le canceló vencimientos El gobierno pagó al organismo u$s 1.945 millones y este jueves desembolsará u$s 769 en intereses y otros u$s 960 a la CAF 31 de enero 2024 · 21:09hs

Repago. El desembolso del Fondo garantiza que el país pague los vencimientos del crédito que tomó el macrismo.

La Argentina recibió este miércoles un desembolso cercano a los 4.700 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con eso canceló un pago con el mismo organismo correspondiente a enero por alrededor de 1.945 millones de dólares, tal como estaba estipulado en el calendario del acuerdo.

A la espera de que el directorio del Fondo oficialice la operación, los montos ya quedaron reflejados en las reservas del Banco Central (BCRA).

De acuerdo con datos de la autoridad monetaria, las tenencias en moneda extranjera cerraron este miércoles en los u$s 27.635 millones, lo que implica un incremento de u$s 2.527 millones en relación con los u$s 25.108 millones del martes.

“Calculamos que el desembolso fue de u$s 4.655 millones y que Argentina pagó los vencimientos de capital de enero por u$s 1.945 millones, dejando un saldo a favor de u$s 2.710 millones, similar al crecimiento de las reservas brutas”, señaló en un informe la consultora Facimex.

Este jueves Argentina “tiene que pagarle al FMI u$s 769 millones en concepto de intereses”, agregó Facimex. El resto del desembolso de u$s 4.700 millones debería ser utilizado para el pago de los compromisos de abril próximo, que también equivalen a aproximadamente u$s 1.940 millones. En tanto, otros u$s 960 millones irán a la CAF, el banco regional que financia proyectos de infraestructura, que por segunda vez en seis meses giró un crédito de corto plazo a la Argentina para que tenga divisas para pagarle al FMI. De hecho, había habilitado ese monto para el pago de diciembre de 2023. El resto se utilizará para hacer frente al compromiso de abril. El directorio del organismo analizó este miércoles el acuerdo técnico alcanzado con la Argentina en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas. El máximo órgano de conducción del Fondo deliberó sobre el acuerdo luego de que el pasado 10 de enero se consiguiera “reflotar” a nivel técnico el entendimiento que en su momento fue alcanzado durante la gestión de Alberto Fernández. El tratamiento ocurrió un día después de que el FMI corrigiera las proyecciones de crecimiento para la Argentina en su última actualización del informe de Perspectivas Económicas. Así, mientras que en octubre pasado proyectaba un crecimiento de 2,8% para la economía local en 2024, ahora estima que caerá en igual porcentaje, es decir prevé un retroceso de 2,8% Los u$ 4.700 millones acordados están compuestos por u$s 3.300 millones pendientes del último desembolso del 2023 ante los incumplimientos de las metas de septiembre durante el gobierno de Alberto Fernández a lo que se suman unos 800 millones de DEG adicionales adelantados de marzo y una porción menor de los que corresponden a junio y septiembre. Con ese dinero le alcanzará al Ejecutivo para pagar las obligaciones de pago al propio organismo, hasta abril. El organismo de esta forma se garantizó el repago de parte de la deuda renegociada por el gobierno anterior, pero que había tomado Mauricio Macri. Por otra parte, se trata del primer desembolso realizado a la gestión de Javier Milei, a avaló al celebrar la puesta en marcha de medidas como fueron la liberación de precios relativos, la devaluación y el lanzamiento del bono Bopreal para la deuda de importadores con el exterior. En el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, también el organismo reconoció que hay un impacto inflacionario marcado como síntoma del inicio de ese plan y que por tanto el nivel de precios alcanzaría este año un nivel del 150%, menor al 211% de 2023 y con una desaceleración que comenzará a vislumbrarse “a mediados de este año”, según precisó el organismo en el informe. Esa caída será como consecuencia del “ajuste considerable” que experimentará a lo largo del 2024 por las medidas del gobierno de Javier Milei. Para el año próximo, de todas formas, prevé un pronunciado rebote de 5%. El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que esa caída en la economía vaya a afectar el cumplimiento de las metas pactadas con el FMI. “El déficit cero no va a ser negociado nunca, no sólo este año. Claramente (esa merma en la economía) estaba prevista dentro de nuestras proyecciones”, señaló y explicó que si la recaudación no es suficiente “se van a acotar partidas y gastos hasta que efectivamente la Argentina encuentre ese equilibrio”.