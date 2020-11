Cuando amar y escribir se vuelven lo mismo

Ese pulso y estética iniciales se mantienen constantes a lo largo de casi todo el poemario, excepto por un haiku y algunos poemas de aliento más breve y contenido. Porque el poemario es cercano al gesto expresionista y más afín a la impureza vallejiana que a la estética nerudiana. En él se despliegan alusiones y escenas sobre la belleza femenina y el (des)amor (pienso por ejemplo en los poemas “Xia”, “Trenes”, “El corazón chino de la soledad” o “No”: “¿Por qué nos enamoramos/ de las cosas más simples?”); el movimiento placentero de los viajes y el menos acogedor, el de los vaivenes políticos argentinos. El revés está también trufado de versos que refieren a los desclasados y a la pobreza (destaco especialmente ese gran poema que es “Joker”, que arranca con estos versos desgarradores acerca de la pérdida del poder adquisitivo del yo poético: “Las compras vuelven a caber en las manos”) y de referencias culturales. En este sentido, los poemas de este libro tienen su lado B, como los viejos longplays: el acervo literario, pictórico, musical, en suma, las referencias culturales de su autor.

EL-REVÉS-frente.png

Podría argüirse que toda la poesía, por definición, es confesional, en tanto que registra los estados de ánimo, los sentimientos y la visión del mundo del poeta. No obstante, algunos poemas de El revés son más abiertamente revelatorios, más detallados en su exposición analítica del dolor, la pena, la tensión, la alegría o la melancolía, como en el conmovedor poema “Mamá”, uno de mis favoritos, en los que el amor y la escritura y lo indecible de la muerte forman un solo magma (“Con el tiempo lo recuerdo así:/ yo escribía en la oscuridad/ con el velador de la mesa de luz apagado/para no molestar a mi madre enferma./ (…)// Supongo que ella quería estar segura/ antes de irse/ de que pasara lo que pasara,/ yo podría escribir en la oscuridad”). En consonancia con esta línea confesional, se advierte en Scalona un uso del lenguaje crudo, íntimo y psicológico. Las palabras del poeta norteamericano Walt Whitman en relación con su poemario Hojas de hierba son una excelente definición de la impresión que me dejó la lectura de El revés: “Quien toca este libro toca a un hombre”. A un hombre que, en “Plaza Zabala”, comprendió que amar y escribir eran lo mismo, y da cuenta de ese amor en cada verso. Y quizá por ello, propone en los versos de su último poema “Fade” una muerte amorosa e indolora que se parezca a la desaparición del poeta francés Rimbaud: “Nadie/ lo hizo mejor que Rimbaud:/ una retirada lenta,/ y cuanto más despacio/ más lejos se va/ para que desaparecer/ no se sienta/ como una herida/ que hacemos a los otros”.