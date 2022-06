Cuatro escuelas sin clases en el barrio Las Flores por robos, denuncias de abusos y balaceras

El cuerpo docente de la esceula Nuestra Señora de Itatí decidió no retornar a clases hasta el martes próximo tras la balacera ocurrida ayer a la salida del turno tarde.

Creer que todo empezó la semana pasada en calle Clavel al 7200 es un gesto de insensibilidad o ceguera: es no conocer barrio Las Flores , ni sus legendarias urgencias y tragedias. La semana pasada la comunidad escolar de la Escuela N° 1257 se movilizó por el robo número 15 que dejó a los 450 escolares y docentes sin agua. A los dos días, a pocos metros y por la misma calle, en el jardín N° 80 una pueblada con cascotes, balas de gomas de la policía y heridos fueron una crónica lamentable viralizada por las redes tras la denuncia de un supuesto abuso de un docente a una niña. Y este lunes, a unas cuadras, en Las Flores Sur, se vivió un tiroteo frente a la escuela privada que depende del Arzobispado, Nuestra Señora de Itatí (Flor de Nácar 7002), con más de 700 alumnos y 100 docentes.

"Este no es un caso aislado, son unas 30 las escuelas ubicadas en sectores vulnerables de la ciudad y que deben enfrentar distintos tipos de violencia y echar mano a protocolos para actuar en momentos críticos y resguardar a la población escolar", dijo el representante de las cien escuelas parroquiales, Walter Van Meegrot, en diálogo con La Capital.

Biaggiotti sobre el caso del jardín de Las Flores: "No fue una pueblada, fue una horda irracional"

Lo cierto que hoy cuatro escuelas, las tres en nombradas más una especial, siguen sin clases en ese castigado rincón del sur de la ciudad, donde no solo maestros y chicos comparten clases, sino también se come. "Los docentes decidimos no volver a clases hasta el martes, tomarnos unos días para que se ajuste el protocolo y pensar cómo trabajar con los chicos estos temas cuando retomemos la supuesta normalidad", dijo el maestro y delegado de Sadop, Darío Gauna, quien se crió en el barrio.

Ante el panorama, el ministerio de Educación provincial armó una mesa interministerial para buscar salidas a conjuntas en todos los frentes. Estuvieron presentes los ministros de Salud, Trabajo, Desarrollo Social, Gobierno y Seguridad. Así lo confirmó el delegado Regional de la cartera, Osvaldo Biagiotti.

"Es la cuarta instancia que convocó la ministra, los procedimientos están y las escuelas saben cómo usarlos: cuando hay vulneración de derechos, un hecho extremo de violencia o presunto delito o si la familia no denuncia se sabe qué hay que hacer. Eso está aceitado, pero hay que revisar siempre porque está en juego la responsabilidad de todos los adultos, con esto no se juega y nadie encubre nada desde la cartera, por el contrario, estuvimos desde el primer momento en cada caso, más allá de las críticas gremiales", dijo el funcionario. "Estamos ajustando todo lo necesario para darles más efectividad a las escuelas ante estos casos extremos y sumar referentes de todos los ministerios".

Biagiotti aseguró que este lunes funcionarios ministeriales estuvieron personalmente "con la directora y la maestra de la nena cuya madre denunció haber sido víctima de abuso; está mal emocionalmente y este martes dialogará con ella una psicóloga y si necesita una licencia especial la tendrá. Ayer también un equipo socioeducativo estuvo con la familia de la nena y con los abogados de Amsafé y el del ministerio evaluamos los pasos a seguir judicialmente".

"El viernes las supervisoras estuvieron en el jardín desde las 17 a las 23. Digo esto para que se sepa que estuvimos, como debe ser".

Diferencia entre pueblada y tiroteo

El lunes no fueron pocas las voces que metían todo en la misma bolsa. "Otra pueblada en una escuela de Las Flores", se escuchó y leyó por las redes. Pero docentes, directivos y representantes gremiales dejaron en claro que no se replicó en la escuela Nuestra Señora de Itatí lo que había ocurrido el viernes pasado en el Jardín N° 80.

"Hoy, a la salida, a las 17.15 se armó un tiroteo en la puerta entre dos personas. Varias maestras que esperaban el colectivo tuvieron que entrar y otros grupos que estaban por salir, resguardarse. Llegó la policía y se le pidió a la supervisora si podíamos volver a contar con un patrullero en la puerta", dijo Sandra Medina, docente de la escuela y delegada del gremio que nuclea a los y las docentes particulares (Sadop).

Van Meegrot, representante de esta escuela parroquial y de otras 99 en Rosarios, dijo que "lamentablemente" los protocolos de seguridad por balaceras ya se debieron poner en práctica el año pasado, por la "inseguridad propia de Rosario".