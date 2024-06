Lionel Scaloni: "Es un lindo desafío defender el título en EEUU"

En la rueda de prensa previa al debut en Copa América ante Canadá, Lionel Scaloni no dio el equipo pero sí adelantó que Leandro Paredes irá de arranque.

Lionel Scaloni no confirmó los titulares pero sí adelantó que Leandro Paredes tendrá la oportunidad de estar desde el arranque.

En la conferencia de prensa previa al debut por la Copa América ante Canadá, el entrenador Lionel Scaloni no confirmó los titulares de la selección pero sí adelantó que Leandro Paredes tendrá la oportunidad de estar desde el arranque. “Estoy con las ideas y las fuerzas renovadas. Es un lindo desafío defender el título”, aseguró el DT campeón del mundo.

“Al equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde (ayer) a ellos, todavía no lo saben. Están todos disponibles para el partido, van a jugar los que veamos mejor”, expresó el DT de Pujato al ser consultado por el once inicial ante Canadá.