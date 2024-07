Argentina de nuevo campeón, con gol del Toro y un Ángel Di María brillante en su despedida

Los once de Argentina para enfrentar a Colombia, con Angel Di María de titular.

El Dibu Martínez controla la pelota con seguridad. Argentina y Colombia no se dan respiro en la final de la Copa América.

Jorgelina Cardoso sobre el futuro de Di María: "Juro que no se habló nada"

El arquero argentino mostró manos seguras en el primer córner cafetero, cuando se quedó con un segundo cabezazo en el área, de Carlos Cuesta a los 12'.

A Argentina le costó recuperar la pelota ante una Colombia que la jugaba fluida. Hasta que Messi la tomó en tres cuartos y habilitó a Mac Allister. Este cedió a Di María, que rápidamente se cambió a la banda izquierda y mando un pase-gol a Leo que encontró en el camino a Julián Álvarez. Fue otra muy clara de Argentina.

¡QUÉ CERCA ESTUVO EL PRIMERO, CAPITÁN!

Tras una gran jugada colectiva de Argentina, Messi quedó solo dentro del área y su remate se desvió en Julián Álvarez, lo que facilitó la respuesta de Vargas.



Tras una gran jugada colectiva de Argentina, Messi quedó solo dentro del área y su remate se desvió en Julián Álvarez, lo que facilitó la respuesta de Vargas. #CopaAmérica

Recién a los 32' volvió a haber peligro en los arcos y fue Emiliano Martínez el que le sacó al córner un gran disparo de Lerma de afuera el área.

A los 35' Messi asustó a todos, en una acción en que intentó y no pudo mandar el centro y sufrió el tobillo derecho. Estuvo dos minutos afuera quejándose del dolor, algo inusual y volvió.

En el inicio del complemento, la pelota fue de izquierda a derecha y el disparo de Santiago Arias pasó cerca a los 2'.

Enseguida respondió Argentina en una buena combinación de Messi y Álvarez, que entre Mac Allister y Di María no pudieron definir.

Sobre los 8', en otro córner, otra vez Colombia tuvo un doble cabezazo y Sánchez la tiró increíblemente afuera.

A los 57' llegó la gran polémica de la final, con la clara mano de Cuesta tras una gran jugada de Di María pero el VAR lo desestimó. Pareció un claro penal.

Enseguida de nuevo Di María se encendió y tuvo un remate cruzado que pedía red.

Pero la peor noticia llegó a los 63', cuando Messi se exigió y le tiró el isquiotibial derecho. Afuera y a la cancha Nico González.

A los 75' el propio González llegó al gol tras asistencia de Di María, pero Angelito estaba en offside.

Sobre los 87', un gran centro de Di María encontró la cabeza de González, que casi la mete cruzándole la pelota.

Y en el primer minuto de adición, en un error en la salida, De Paul se la dio a Di María que no pudo definir ante Vargas.

A los 92' lo tuvo Argentina de nuevo, en un córner desde la izquierda de Fideo que Romero se la bajó a Nicolás González, exigido, la tiró por arriba. Y fueron al alargue.

La primera del alargue fue a los 4' para Argentina. Gran combinación de Di María para De Paul, centro rasante y otra vez Nico González de derecha tuvo el gol, pero se la quedó Vargas.

En el primer minuto del segundo tiempo del alargue, otra gran acción de Di María que pateó cruzado desde la derecha y casi la empuja Lautaro Martínez.

A los 4' Lisandro Martínez salvó el gol de Borja, al cruzarse justo cuando el recién ingresado se aprestaba a someter a Martínez tras pase de Carrascal.

Y sobre los 112' llegó la explosión. Gran recuperación de Paredes, excelso pase de Lo Celso y gran definición de Lautaro Martínez, el goleador de la Copa. Luego, a aguantar y festejar el cuarto título al hilo de Argentina.

LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. EL GOL DE LA GLORIAAAAAAAAA.

Síntesis Argentina - Colombia

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (71' Nahuel Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández (6' Gio Lo Celso) y Alexis Mac Allister (6' del alargue Leandro Paredes); Ángel Di María (20' del alargue, Nicolás Otamendi), Lionel Messi (65' Nicolás González) y Julián Álvarez (4' del alargue Lautaro Martínez). Director técnico, Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Cuesta, Davinson Sánchez y Johan Mojica; Richard Ríos (88' Kevin Castaño) y Jefferson Lerma (ET del alargue Mateus Uribe); Jhon Arias (ET del alargue Jorge Carrascal), James Rodríguez (1' del alargue Juanfer Quintero) y Luis Díaz (ET del alargue Miguel Borja); Jhon Córdoba (88' Rafael Santos Borré). Director técnico, Néstor Lorenzo.

Gol: 112' Lautaro Martínez (A)

Arbitro: Raphael Claus

Estadio: Hard Rock Stadium