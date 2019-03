Un monstruo que nos está devorando

Durante los meses de noviembre y diciembre pasados estuve sin internet con cortes intermitentes durante todos los días de ese período. Después de dos visitas canceladas por ellos, otra cuyos técnicos no resolvieron el problema, y una cuarta el 7 de enero, que sin tocar nada en mi domicilio, repararon en una hora, advirtiendo problemas propios. Hoy me encuentro en la misma situación. El 19 de febrero reclamé servicio técnico y me agendaron visita para el 3 de marzo (11 días de demora). Pero el 1° de marzo me llamaron para cancelarme la visita, reprogramándola para el próximo 16 de marzo (26 días después de mi reclamo), sin tener en cuenta los perjuicios que me están ocasionando. Hoy intento contratar con Arnet, pero el "gran multimedio" no instala Arnet donde ya está Fibertel porque "son todo lo mismo", quedando los usuarios cautivos de este monstruo que nos está devorando. Sigo esperando.

