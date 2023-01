Si no yo ¿quién?, si no ahora ¿cuándo?

No hay día que no escuchemos quejas de los jubilados por los atropellos que sufren de funcionarios que deberían velar por sus derechos.

No hay día en que los jubilados no reclamen la devolución de sus instituciones y que los dineros recaudados por ellas sean administrados por sus dueños legítimos más allá de las demagogias del gobierno de turno. Pero pocas veces hay mea culpa de los jubilados por los errores propios. Por ejemplo, al momento de votar muchos se amparan en la edad para no cumplir con el compromiso cívico, con excusas bastante vagas: “ya me tienen cansado, son todos iguales, para qué si igual nos van a embromar”.