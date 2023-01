Seamos los campeones   

Felicitaciones al equipo argentino de fútbol, que simboliza a nuestro país. Y es que hoy lo representa con todas las letras. Aunque la realidad argentina no sea la misma que la de la selección.

Felicitaciones al equipo argentino de fútbol, que simboliza a nuestro país. Y es que hoy lo representa con todas las letras. Aunque la realidad argentina no sea la misma que la de la selección. Y claro, es una “selección “. Pero el símbolo, el mensaje, la moraleja: cada uno hace lo que le corresponde, en su puesto, con responsabilidad y superándose; aprendiendo de los errores, con disciplina y respeto por las reglas; ateniéndose a las penas si transgreden. ¿No podría ser ésta una manera de evaluar este Mundial, que nos muestra como los mejores, para que las escuelas aprovechen la experiencia y en pequeña medida, seamos también protagonistas, no sólo espectadores y la apliquemos a la vida cotidiana? Que no empiece y termine en el rato que dura el campeonato. Que trascienda.