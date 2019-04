¿Por qué estamos como estamos?

Muchos nos preguntamos con frecuencia por qué los argentinos estamos como estamos? Ante situaciones tan complejas como las que vivimos a diario, en lo económico, en lo social, familiar y personal, es casi inevitable buscar respuestas a nuestras preocupaciones. Aparecen allí frases hechas que repetimos sin saber por qué, podemos encontrar análisis profundos y serios, simples opinólogos, y finalmente nuestras propias sensaciones que no siempre sabemos interpretar, escuchar o manifestar. Desde hace ya varios años intento dilucidar por qué un país tan maravilloso como Argentina no logra construir un proyecto de país sólido, diferente, prometedor. Será que trabajo en lo social y la realidad de mi pueblo me duele en lo más profundo del alma, y sueño con una sociedad mejor. Viendo ejemplos de países que viven una realidad diferente encuentro como denominador común que han logrado pensarse como comunidad. Es decir que superaron el individualismo para visualizar un proyecto colectivo de nación. Entendieron que no se puede llegar a la realización personal en medio de una sociedad en decadencia. Comprendieron que priorizar el bien común es fundamental para construir una comunidad sólida, una sociedad más justa y finalmente un futuro mejor. Podría abrir numerosos e interesantes debates sobre política, economía, educación. Pero considero que el análisis debe ser más interno que externo. Somos conscientes de que somos parte de una comunidad que debe aprender a verse, escucharse, comprenderse y plantearse un proyecto de vida en común, ¿o vamos a seguir divididos, enfrentados, y claro está, debilitados de cara a quienes promueven la desintegración del tejido social para hacer sus negocios en el que la gran mayoría somos una pieza más, desechable, que pronto también quedará ineludiblemente fuera de la ecuación?

Pablo Cerso

DNI 27.636.592