Obras en el Parque Independencia

Al pasar por el Parque Independencia me sorprendí al ver gran parte de la esquina de calle Ovidio Lagos y Juan Domingo Perón cercada, con un cartel que dice que allí se construiríá un Complejo Educativo de Alto Rendimiento Deportivo. Sabía, por las noticias de los diarios, que había un proyecto al respecto, pero la verdad es que nunca imaginé que esa sería la ubicación en la que sería emplazado. Me sorprende que se ocupen una vez más espacios públicos, verdes, con árboles añejos, que además de ser pulmones de la ciudad y mejor la calidad de vida de los ciudadanos, sirven también como espacios recreativos para cualquier familia rosarina sin restricción, que -como bien sabemos- disfrutan cada fin de semana. Me pregunto si los que aprobaron la ejecución de este proyecto hicieron un estudio acabado del impacto ambiental de otra mole de cemento en el Parque Independencia. Si fueron rigurosos en el cuidado del espacio público. El Parque Independencia es de todos los rosarinos. Sin embargo, hay varias instituciones y clubes que lo explotan en forma privada, restringiendo así el derecho de todos.

DNI 17.079.094