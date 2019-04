No debemos volver atrás

No hay forma de volver atrás, puede ser mucho el cambio, duro, nos asustará, dudaremos, pero la teoría de la evolución existe. En este bendito país demora más todo, somos raros, medio pavotes, monos con navaja, pero no vamos para atrás. Nos estacionamos, nos estancamos, pero no vamos para atrás y eso sí nos asusta. El futuro, la inexistencia, lo nuevo, pero es cuando más tranquilos tenemos que estar, somos parte de ese cambio. Somos quienes lo hacemos, los constructores. Y si, podemos estar intranquilos, un poco temblando, "clonazepaneados" para calmar la ansiedad. Pero llega el cambio, ya estamos en él y tenemos que estar confiados, atentos, nosotros hacemos el destino, ni la prensa, ni los agoreros, ni los chamanes de la desolación, sólo cada uno de nosotros, confiando y apostando al cambio. Fueron 70 años de frustraciones, en un país de solo 200 años es mucho, pero "todo termina al fin, nada puede escapar" decía el poeta. Y cuando lo logremos nos asombraremos, sonreiremos y diremos ¡por fin! Estamos en el camino y no volveremos atrás.

Rubén Deninno

