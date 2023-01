Jesús María, show violento

Un animal no puede defenderse. Si disfrutas con su dolor, con la tortura...entonces no eres un ser humano, eres un monstruo (José Saramago Premio Nobel de Literatura 1998). Palabras justas para definir el espectáculo bochornoso de Jesús María.

La disparidad entre los dos protagonistas de la escena, hombre y equino, es indiscutible. El humano se vale de una montura, muchas veces apretada exprofeso, de espuelas que se hunden en los flancos del animal y amenaza con una fusta pronta a caer. El humano sabe dónde está, para qué y tiene el poder que le confieren estos elementos. El caballo asustado, inmovilizado por una situación que no comprende entra en pánico, sólo tiene su propio cuerpo, vulnerable y frágil, para defenderse. Un duelo entre amo y esclavo. Un reto desigual donde la cobardía de la fuerza impone condiciones.

Ese espectáculo aberrante, reñido con el más elemental respeto por los derechos animales, es trasmitido al país por la TV pública. No puede desconocerse la importancia que en la formación de los niños y adolescentes tiene la educación informal. Si un medio de comunicación masivo trasmite escenas de maltrato explícito sobre los caballos, quienes las ven naturalizan la violencia sobre el débil e indefenso y están expuestos a adoptar esos parámetros como aceptables y reconocidos socialmente. No equivocarse, la tortura no es cultura ni tradición.

Felisa Aurascoff