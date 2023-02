Gracias doctor Petrocelli

El doctor Sergio Petrocelli siempre me atendió con cordialidad, me dio tranquilidad y se atuvo a la verdad del procedimiento que podían realizarme. Me recibió en las consultas previas junto a los familiares que me acompañaban. Y lo vimos serio y estudiando el caso y calculando todas las probabilidades y anticipando riesgos que pudieran ocurrir.