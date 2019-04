Funes: calles intransitables

Somos de Funes, un grupo de vecinos que no tenemos posibilidad alguna que las autoridades nos escuchen. Desde siempre los vecinos de Zona 8 renegamos con el mal estado de las calles, pero ya tocamos fondo. La empresa Cocivial SA que ejecuta la obra del Salvat contratada por la provincia no repone las calles dañadas por ella y sigue haciendo uso de las mismas con maquinaria pesada sin respetar las normas de seguridad. Dejando incomunicados a los vecinos y alegando que no está en el contrato y que lo debe arreglar Servicios Públicos. Desde la Municipalidad nos dicen que ellos no pueden hacer nada y que debe realizar la mejora y dejarlo en condiciones la constructora. Es inaudito, porque siendo bien pensado la Municipalidad debiera intimar a Cocivial para la reconstrucción de lo excavado y como mínimo multarlos para poseer los medios económicos para realizarlo la propia Municipalidad, al igual que si uno realiza un perjuicio en la vía pública, arrojar basura, quemar hojas y dejar materiales en la calzada. Y siendo mal pensado, alguien de la Municipalidad y o de la provincia se beneficia por la ejecución barata de la construcción del Salvat. La peor situación se da en Santa Fe 5400 (garita 16). Apelando a este espacio para que se haga público y poder mejorar Funes como todos queremos es que confiamos nos ayuden.

Gabriel Acosta

Alina Mestre

Olga Bevacqua