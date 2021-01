Elisa Carrió no es una odiadora

Agrego de mi parte que si el señor Ivaldi tiene pruebas de lo que afirma, que lo demuestre. Caso contrario no hay ningún elemento valedero que lo confirme. Considero que la señora Carrió no representa ningún peligro social porque nunca se expresó con odio hacia nadie y tampoco no se a qué dolo se refiere.

Aclaro que no pertenezco a ningún partido político pero no concibo que difamen a alguien con la inteligencia y los conocimientos de la señora Carrió.

El tema es que no se calla ante nadie y dice verdades que a cierto sector político le molesta. Además realizó múltiples averiguaciones y ayudó a enjuiciar a funcionarios corruptos. Que más se le puede pedir a una política de raza como Elisa Carrió.

José Bernardo

DNI 4.265.619