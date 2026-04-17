La Capital | Arte de Curar

La Caja del Arte de Curar profundiza reformas con foco en afiliados

La Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar de Santa Fe consolida un proceso de transformación digital y mejora real de los beneficios.

17 de abril 2026 · 15:37hs
La Caja del Arte de Curar profundiza reformas con foco en afiliados

Desde hace algunos años, la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar de la provincia de Santa Fe (CPAC) atraviesa una etapa de constante análisis de sus objetivos estratégicos. Bajo la gestión del Directorio que preside Horacio Mezzadra, el primer médico veterinario en este cargo institucional, se ha extendido la idea de una gestión de "puertas abiertas" y articulación institucional permanente.

A poco más de un año y medio de gestión, Mezzadra trazó un balance marcado por la intensificación del trabajo institucional y la búsqueda de consensos.

Destacó la consolidación de un Foro Consultivo que reúne periódicamente a los colegios profesionales que integran la Caja, con el objetivo de debatir y acordar lineamientos estratégicos.

A su vez, remarcó la participación activa en el Foro de la Seguridad Social provincial, ámbito que nuclea a las distintas cajas bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad Social santafesina.

"Ha sido un período de mucho trabajo en distintos frentes, fortaleciendo lazos institucionales tanto a nivel provincial como nacional", se destacó.

Transparencia y reglas claras

Continuando con la línea de gestiones anteriores de otorgar la mayor transparencia a las acciones, Mezzadra subrayó la implementación de una fórmula objetiva para actualizar los haberes jubilatorios, vinculada directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Si bien la ley pone en manos del Directorio esta decisión; hoy cualquier afiliado puede verificar mensualmente cómo se ajustan los valores”, explicó.

Este cambio no solo aporta previsibilidad, sino que permitió sostener y mejorar el poder adquisitivo de los jubilados.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, los haberes registraron un incremento cercano al 10% por encima de la inflación, impulsado por los recursos provenientes de la denominada “comunidad vinculada”.

Estos fondos de la Comunidad Vinculada —que incluyen los aportes de sanatorios, obras sociales y sistemas prepagos sobre honorarios profesionales— constituyen la clave para mejorar los haberes previsionales sin trasladar mayores costos a los afiliados activos.

Beneficios y modernización para los afiliados

La gestión también avanzó en una reingeniería de servicios orientada a mejorar la experiencia del afiliado. Entre los principales cambios se destaca la reformulación de la obra social OSPAC, con una reducción significativa del valor de los coseguros en las prestaciones sanitarias, la creación de un micrositio para OSPAC en la web institucional, a través de la cual el afiliado tiene información precisa con actualización de las cartillas prestacionales, respuestas ágiles a preguntas frecuentes y obtención de token para valorar identidad.

“En paralelo, se incorporaron herramientas digitales que permiten gestionar, autorizaciones, pago de coseguros y trámites de manera remota, eliminando tiempos de espera y traslados a nuestros afiliados”, destacó.

Otro punto relevante es la ampliación del “plan joven”. Un plan pensado para apoyar a quienes se inician en la actividad laboral, que ahora alcanza a profesionales de hasta 35 años de edad, con aportes reducidos y cobertura integral a costos totalmente accesibles para quienes están en esta etapa.

“El Plan Joven, que anteriormente cubría solo los primeros años de matriculación, se extendió hasta los 35 años de edad. Con un aporte reducido de solo tres módulos y un descuento del 40% en el plan de salud, los profesionales que inician su carrera pueden contar con una cobertura integral que incluye los aportes previsionales y la atención en salud por una cifra cercana a los 100.000 pesos”, sostuvo Mezzadra.

A esto se suma la implementación de subsidios por maternidad y adopción, una demanda histórica del sector.

“Además la Caja introdujo la Bonificación por Permanencia, un beneficio destinado a quienes, aun en condiciones de jubilarse, optan por mantener su matrícula activa y continuar en actividad. Este esquema puede incluso cubrir la totalidad de los aportes, incentivando la continuidad laboral sin carga económica adicional”, amplió.

Jubilaciones mejoradas y eficiencia administrativa

En materia previsional, se habilitaron esquemas optativos para mejorar el haber futuro, permitiendo realizar aportes superiores (hasta un 100% adicional) respecto del régimen ordinario.

“La CPAC ofrece ahora categorías optativas para quienes deseen una jubilación superior, permitiendo aportes al 150% o 200% del valor estándar. El Directorio trabaja además en el proyecto de un sistema de capitalización individual, optativo y por fuera del actual sistema de reparto para quienes deseen complementar y mejorar sus futuras acreencias previsionales.

La inclusión de todos, también fue un eje clave: mediante planes de regularización flexibles y pensados para cada necesidad, numerosos profesionales pudieron saldar deudas y reinsertarse en el sistema, recuperando derechos y cobertura.

Horacio Mezzadra 1.JPG

Finalmente, Mezzadra destacó el esfuerzo por optimizar la estructura administrativa.

“En las últimas gestiones, la planta de personal se fue reorganizando y optimizando, acompañado de una política sostenida de control del gasto y mejora en la recaudación de aportes externos, que hemos continuado en esta gestión. Todo esto apunta a un objetivo central: garantizar mejores beneficios y más y mejores servicios, sin trasladar mayores cargas al afiliado activo”, concluyó.

Ver comentarios

Las más leídas

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Lo último

Dos ex-DT de Central se enfrentarán este domingo en un gran superclásico sudamericano

Dos ex-DT de Central se enfrentarán este domingo en un gran superclásico sudamericano

La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias

La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias

La Caja del Arte de Curar profundiza reformas con foco en afiliados

La Caja del Arte de Curar profundiza reformas con foco en afiliados

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La policía arrestó a un joven de 16 años por amenazas en una escuela de Pérez. También se investigan otros casos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente
La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial
Política

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes
La Ciudad

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Tensión por fondos del transporte: La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe
La Ciudad

Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales
POLICIALES

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Ovación
Nunca visto: le mostraron la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y creen que fue por las apuestas
Ovación

Nunca visto: le mostraron la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y creen que fue por las apuestas

Nunca visto: le mostraron la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y creen que fue por las apuestas

Nunca visto: le mostraron la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y creen que fue por las apuestas

El verdugo de la selección argentina en 2022 fue despedido dos meses antes del Mundial

El verdugo de la selección argentina en 2022 fue despedido dos meses antes del Mundial

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Policiales
Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio
Policiales

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

La Ciudad
La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias
La Ciudad

La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias

Tensión por fondos del transporte: La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe

Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Caputo busca tomar deuda con garantía de organismos multilaterales
Economía

Caputo busca tomar deuda con garantía de organismos multilaterales

Defensa del Consumidor alertó por el aumento de reclamos en Rosario
La Ciudad

Defensa del Consumidor alertó por el aumento de reclamos en Rosario

Juicio por la muerte de Maradona: Yo lo amaba, dijo Leopoldo Luque
Información General

Juicio por la muerte de Maradona: "Yo lo amaba", dijo Leopoldo Luque

Santa Fe: advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido
la ciudad

Santa Fe: advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
La Ciudad

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores
Política

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura
Policiales

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos
Economía

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones
Economía

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades
La Ciudad

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 
La Ciudad

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque
La Región

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34
LA REGION

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe
La Región

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
La ciudad

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"