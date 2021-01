Acerca del uso de la x inclusiva

Con más de 10 años de trayectoria, nuestra ONG se denomina Si nos reímos, nos reímos todxs. El nombre fue consensuado con docentes y alumnos ante lo extenso de usar todas y todos. Años después, vendría el uso del lenguaje inclusivo con la “e” que, confieso, no utilizo por una cuestión cultural muy arraigada, pero que respeto y no me molesta en absoluto.