Carolina Losada felicitó a Pullaro: "Tenemos que trabajar juntos porque es lo que la gente nos pide"

La senadora y ex rival en la interna de Unidos, felicitó al nuevo gobernador de Santa Fe por el contundente triunfo. "Yo colaboré para que eso suceda", sostuvo

Durante la campaña para las elecciones primarias PASO, la senadora nacional había dicho que ella no era "la candidata del narcotráfico" y que "por eso se están financiando campañas sucias en mi contra".

Consultada por estas acusaciones, expresó en diálogo con la prensa: "No le dije que era narco. Si hoy hablamos de eso, en lugar de hablar de que Maximiliano Pullaro es el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, me parece que no estamos hablando de lo que le interesa a la gente".