Argentino, a 40 años de un partido ícono en toda su historia

Ese equipo del Tablón Bautista salía de memoria. Un año antes se había consagrado en la cancha de Defensa y Justicia como campeón de Primera C, en su primer título oficial de AFA, y llegaba a la segunda categoría del fútbol argentino.

Y en su primer año en la B no paró de deslumbrar, con un fútbol de alto vuelo por el que la misma La Capital titularía en aquellos años que Argentino "era el fútbol".